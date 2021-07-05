Аниме-антология Star Wars: Visions получит девять эпизодов от семи японских студий и выйдет 22 сентября в сервисе Disney+ [трейлер]
В рамках мероприятия Anime Expo Lite компания Lucasfim представила первый взгляд на анимационную антологию Star Wars: Visions. В рамках данной серии сразу семь известных аниме-студий представят свой взгляд на вселенную «Звездных Войн», взглянув под собственным углом зрения на привычные фанатам истории и сеттинг.
В итоге, зрителей ждет девять серий со следующим названиями:
- The Duel / «Дуэль» (Kamikaze Douga)
- Lop and Ochō / «Лоп и Очо» (Geno Studio / Twin Engine)
- Tatooine Rhapsody / «Татуинская рапсодия» (Studio Colorido / Twin Engine)
- The Twins / «Близнецы» (Trigger)
- The Elder / «Старейшина» (Trigger)
- The Village Bride / «Сельская невеста» (Kinema Citrus)
- Akakiri / «Акакири» (Science Saru)
- T0-B1 / «T0-B1» (Science Saru)
- The Ninth Jedi / «Девятый джедай» (Production IG)
Компания Lucasfim оказалась не готова показать полноценный трейлер, заменив его первым взглядом с мини-интервью создателей и набросками эпизодов:
Вся антология Star Wars: Visions будет доступна в стриминговом сервисе Disney+ 22 сентября 2021 года.
Источник: Star Wars