Аниме-антология Star Wars: Visions получит девять эпизодов от семи японских студий и выйдет 22 сентября в сервисе Disney+ [трейлер]

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В рамках мероприятия Anime Expo Lite компания Lucasfim представила первый взгляд на анимационную антологию Star Wars: Visions. В рамках данной серии сразу семь известных аниме-студий представят свой взгляд на вселенную «Звездных Войн», взглянув под собственным углом зрения на привычные фанатам истории и сеттинг.

В итоге, зрителей ждет девять серий со следующим названиями:

The Duel / «Дуэль» (Kamikaze Douga) Lop and Ochō / «Лоп и Очо» (Geno Studio / Twin Engine) Tatooine Rhapsody / «Татуинская рапсодия» (Studio Colorido / Twin Engine) The Twins / «Близнецы» (Trigger) The Elder / «Старейшина» (Trigger) The Village Bride / «Сельская невеста» (Kinema Citrus) Akakiri / «Акакири» (Science Saru) T0-B1 / «T0-B1» (Science Saru) The Ninth Jedi / «Девятый джедай» (Production IG)

Компания Lucasfim оказалась не готова показать полноценный трейлер, заменив его первым взглядом с мини-интервью создателей и набросками эпизодов:

Вся антология Star Wars: Visions будет доступна в стриминговом сервисе Disney+ 22 сентября 2021 года.

Источник: Star Wars