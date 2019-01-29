Aquaman / «Аквамен» стал самым кассовым фильмом о супергероях DC Comics с результатом $1,09 млрд, обогнав «Темных рыцарей» Кристофера Нолана

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

На прошедших выходных произошло знаковое для киновселенной DC Universe событие — фильм Aquaman / «Аквамен» стал самой кассовой картиной о супергероях DC Comics. Для этого ему понадобилось собрать $1,091 млрд в мировом прокате, обогнав предыдущего лидера рейтинга The Dark Knight Rises / «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) с результатом $1,084 млрд.

Интересно, что если считать только домашние сборы в кинотеатрах Северной Америки, то Aquaman / «Аквамен» занимает только шестое место с результатом всего $316 млн, уступая не только паре частей «Темного рыцаря» ($533 млн и $448 млн соответственно), но и Wonder Woman ($412 млн), Batman v Superman: Dawn of Justice ($330 млн) и даже Suicide Squad ($325 млн).

Возвращаясь к мировым сборам, на третьем месте находится вторая часть трилогии The Dark Knight / «Темный рыцарь» (2008) со сборами $1,003 млрд, а вот самая первая часть серии Кристофера Нолана Batman Begins / «Бэтмен: Начало» (2005) гораздо менее успешна в финансовом плане — всего $372 млн по всему миру и 11 место сводного рейтинга.

Таким образом, Топ-20 фильмов о супергероях DC Comics выглядит следующим образом:

Впрочем, киновселенной DC Universe есть куда стремится — в рейтинге супергеройских фильмов первые шесть строк занимают фильмы от Marvel Cinematic Universe, включая Captain America: Civil War, Iron Man 3, Black Panther и Avengers (Infinity War, Avengers, Ultron).

Источник: Polygon, Box Office Mojo