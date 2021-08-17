«Дюна» Дені Вільньова з’явиться в українських кінотеатрах на місяць раніше — 16 вересня
Нову дату української прем’єри фантастичного епіка «Дюна» від Дені Вільньова повідомила Warner Bros. Pictures Україна на свої сторінці у Facebook.
Спочатку «Дюну» хотіли випустити ще 18 грудня 2020 року, проте реліз довелося відкласти через початок пандемії. Тоді вихід фільму на великий екран відтермінували до 22 жовтня. Тепер Warner Bros. вирішила перенести українську прем’єру на місяць раніше — 16 вересня. Таким чином, глядачі з України побачать картину одними з перших у світі.
- «Дюна» — екранізація однойменного роману Френка Герберта. Фільм, як і книга, розповість про молодого аристократа Поле Атрейдес (його грає Тімоті Шаламе), який об'єднує жителів пустель на планеті Арракіс та оголошує війну галактичної імперії.
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- Режисером виступив Дені Вільньов («Той, хто біжить по лезу 2049», «Полонянки»), який також працював над сценарієм екранізації разом з Еріком Ротом («Загадкова історія Бенджаміна Баттона», «Прибуття») і Джоном Спейтс («Прометей»).
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- Разом з Тімоті Шаламе («Назви мене своїм ім'ям», «Король», «Маленькі жінки») у фільмі знімались Оскар Айзек («Зоряні війни»), Ребекка Фергюсон («Місія нездійсненна: Наслідки») та Зендея («Людина-павук: Повернення додому»). Музику для фільму написав Ганс Циммер.