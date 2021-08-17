«Дюна» Дені Вільньова з’явиться в українських кінотеатрах на місяць раніше — 16 вересня





Нову дату української прем’єри фантастичного епіка «Дюна» від Дені Вільньова повідомила Warner Bros. Pictures Україна на свої сторінці у Facebook.

Спочатку «Дюну» хотіли випустити ще 18 грудня 2020 року, проте реліз довелося відкласти через початок пандемії. Тоді вихід фільму на великий екран відтермінували до 22 жовтня. Тепер Warner Bros. вирішила перенести українську прем’єру на місяць раніше — 16 вересня. Таким чином, глядачі з України побачать картину одними з перших у світі.