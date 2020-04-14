Фотогалерея дня: Первые кадры экранизации фантастического романа «Дюна» от Дени Вильнева с Тимоти Шаламе, Оскаром Айзеком, Джейсоном Момоа и др.

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Как вы помните, новая экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта Dune / «Дюна» от Дени Вильнева выйдет в кинотеатрах 19 ноября 2020 года (о переносах пока не объявляли). В свежем выпуске журнала Vanity Fair создатели картины опубликовали галерею фотографий, которые позволяют оценить, насколько удачно актерам удалось воплотить главных персонажей и правильно застегнуть дистикомбы , а художникам — костюмы и антураж миров Дюны.

Интересно, что Дени Вильнев принял решение разбить экранизацию на два фильма (аналогичным образом поступили авторы экранизации книги «Оно»), так как по его мнению описанный в книге-первоисточнике мир слишком сложен для одного фильма из-за количества деталей, важных для целостного восприятия.

Если фильмы окажутся успешными в финансовом плане, студия Warner Bros. наверняка даст добро на экранизацию следующих книг цикла «Дюна», а их шесть только авторства Фрэнка Герберта, а если учитывать продолжения от его сына и Кевина Андерсона, то суммарное количество книг составит практически два десятка. Кстати, в данный момент в разработке находится сериал по вселенной Dune: The Sisterhood для платформы HBO Max.

Отметим, что главную роль Пола Атрейдеса сыграл Тимоти Шаламе, известный по ролям в фильмах «Интерстеллар», «Леди Берд» и «Зови меня своим именем». Его отца — «Красного Герцога» Лето Атрейдеса доверили воплотить Оскару Айзеку («Звёздные войны», «Аннигиляция»), а мать — Леди Джессику — Ребекке Фергюсон («Миссия невыполнима: Последствия», «Величайший шоумен»).

В фильме также снимутся Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Стеллан Скарсгард (Владимир Харконнен), Дэйв Батиста (Глоссу Раббан), Шарлотта Рэмплинг (Мохиам), Зендая (Чани), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек) и другие.

Напомним, что предыдущий полнометражный фильм «Дюна» был снят в далеком 1984 году Дэвидом Линчем, главную роль сыграла будущая звезда «Твин Пикса» Кайл Маклахлен (а также Стинг, Патрик Стюарт, Макс фон Сюдов, Шон Янг и др.), однако картина провалилась в прокате, собрав всего $27 млн при бюджете в $42 млн.

Источник: Vanity Fair