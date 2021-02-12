«Go PC». Intel подражает Apple в новой рекламной кампании с высмеиванием недостатков ноутбуков MacBook с ARM-чипами M1





В прошлом месяце новый глава Intel (вступит в должность 15 февраля) в своем обращении к сотрудникам поставил цель — догнать и перегнать Apple, и, похоже, маркетинговый отдел получил свою разнарядку.

Вслед за «показательной» демонстрацией превосходства Core i7-1165G7 над Apple M1 «синие» развернули целую рекламную кампанию Go PC («переходи на ПК»), и она, что весьма иронично, копирует легендарную рекламную кампанию «Get a Mac», более известную под названием «Mac vs PC» (длилась с 2006 по 2010 год), где Apple высмеивала недостатки Windows-компьютеров (к слову, в конце прошлого года она получила продолжение).

В официальном твиттере Intel за последние 10 дней вышло два поста с хештегом #GoPC, мотивирующими переходить на ноутбуки с Windows ввиду серьезных недостатков MacBook. При нажатии на любой из баннеров открывается ролик техноблогера Джона Реттинджера с подробным сравнением MacBook и Windows-ноутбуков с CPU Intel Core 11-го поколения.

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В ролике блогер выделяет особенности и ограничения новейших MacBook с ARM-процессором M1 — отсутствие портов USB-A, нельзя подключить больше одного внешнего монитора и отсутствие поддержки внешних видеокарт (eGPU) с подключением по Thunderbolt, которая изначально появилась на MacBook Pro с CPU Intel. Среди преимуществ ноутбуков на Windows автор выделяет множество разных дизайнов и конфигураций — с петлями, позволяющими наклонять экран вплоть до 360 градусов и использовать ноутбук как планшет, сенсорными экранами, в том числе OLED, а также опциональными цифровыми блоками.

Справедливости ради, ноутбуки с Windows на платформе AMD Ryzen в плане функциональных возможностей ничем не уступают моделям на чипах Intel. Более того, как показывают независимые тесты, процессоры Intel Core 11-го поколения по быстродействию и энергоэффективности отстают от ARM-процессоров Apple M1 и x86-совместимые мобильные APU Ryzen 5000, которые получись очень удачными.