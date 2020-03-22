Грядущий аниме-сериал Ghost in the Shell: SAC_2045 от Netflix обзавелся финальным трейлером

Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер грядущего аниме-сериала Ghost in the Shell: SAC_2045, созданного по мотивам культовой манги Ghost in the Shell, которая вышла в далеком 1989 году. Премьера шоу, выполненного в 3DCG-графике и представляющего собой продолжение Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, запланирована на 23 апреля.

Согласно сюжету, после мирового финансового кризиса появились новые формы киберугроз, бороться с которыми вновь предстоит Девятому отделу службы общественной безопасности при МВД Японии, в который среди прочих входит киборг-майор Мотоко Кусанаги.

Постановщиками сериала выступили Кэндзи Камияма (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) и Синдзи Арамаки (Starship Troopers: Invasion, Appleseed), а его производством занимались студии Sola Digital Arts (Starship Troopers: Traitor of Mars) и Production I.G. — последняя работала, в частности, над полнометражной экранизацией Ghost in the Shell 1995 года и ее продолжением Ghost in the Shell 2: Innocence.

Ранее сообщалось, что Ghost in the Shell: SAC_2045 будет состоять из двух 12-серийных сезонов, один из которых снимет Камияма, а второй — Арамаки. Как пишет Comicbook, сперва на Netflix выйдет первый сезон, дата релиза второго пока не объявлена.

Источник: DTF