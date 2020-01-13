Huawei утверждает, что продает по 100 тысяч складных смартфонов Mate X в месяц

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Компания Huawei раскрыла информацию об успехах складного смартфона Huawei Mate X.

Несмотря на то, что в настоящее время аппарат доступен только в Китае, он пользуется относительно высоким спросом: его продажи, по заверению Huawei, составляют порядка 100 000 экземпляров в месяц.

Учитывая, что Mate X поступил в продажу на домашнем рынке 15 ноября прошлого года, можно предположить, что общее количество проданных складных смартфонов Huawei в настоящее время приближается к отметке 200 тыс. единиц.

Напоследок отметим, что Mate X стоит в Китае 16 999 юаней, что приблизительно равно $2450. Когда смартфон появится за пределами КНР, пока неизвестно: Huawei указывает лишь, что дебют устройства в Европе состоится в первом квартале 2020 года.

Источник: The Verge