Huawei утверждает, что продает по 100 тысяч складных смартфонов Mate X в месяц
Компания Huawei раскрыла информацию об успехах складного смартфона Huawei Mate X.
Несмотря на то, что в настоящее время аппарат доступен только в Китае, он пользуется относительно высоким спросом: его продажи, по заверению Huawei, составляют порядка 100 000 экземпляров в месяц.
Учитывая, что Mate X поступил в продажу на домашнем рынке 15 ноября прошлого года, можно предположить, что общее количество проданных складных смартфонов Huawei в настоящее время приближается к отметке 200 тыс. единиц.
Напоследок отметим, что Mate X стоит в Китае 16 999 юаней, что приблизительно равно $2450. Когда смартфон появится за пределами КНР, пока неизвестно: Huawei указывает лишь, что дебют устройства в Европе состоится в первом квартале 2020 года.
Источник: The Verge