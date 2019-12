Илон Маск показал, как будет выглядеть первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon к МКС (+ фото и видео важного компонента Starship)

Ни для кого не секрет, что Илон Маск — заядлый трудоголик; он работает около 12 часов каждый день без выходных и требует того же от сотрудников и партнеров. Собственно, одна из самых ярких его цитат по теме: «еще никто не изменил мир, работая по 40 часов в неделю». Последние дни (и даже ночи!) 2019 года предприниматель проводит в компании сотрудников SpaceX на техасском испытательном полигоне SpaceX в Бока-Чика.

Прямо в эти дни там кипит работа в рамках подготовки к первому полноценному испытательному полету прототипа межпланетного корабля SpaceX Starship, который должен состояться в ближайшие два месяца — полноразмерный прототип должен подняться на высоту 20 километров и приземлиться обратно на космодром. Ниже последние фотографии и видео с площадки, демонстрирующие огромное куполообразное днище топливного бака (по словам Маска, это «самый сложный компонент основной конструкции аппарата»).

Как можно видеть, днище для топливного бака прототипа Starship почти готово, что еще на шаг приближает SpaceX к долгожданному первому тестовому прыжку корабля на 20 км. Это одно из самых ожидаемых событий следующего года, связанных с мировым лидером космических запусков.

Одновременно глава SpaceX опубликовал ролик с компьютерной анимацией первого эксплуатационного полета Crew Dragon с экипажем в рамках ожидаемой миссии Demo-2.

Simulation of first crewed flight of Falcon 9 / Dragon 2020 @NASA pic.twitter.com/BSDPYTcVIG

На прошлой неделе SpaceX в 10-й раз подряд испытала парашюты корабля Crew Drago и теперь полностью готова к этому историческому запуску. Единственное, что отделяет SpaceX от первого пилотируемого полета Crew Dragon, предварительно намеченного на первую половину 2020 года, это дополнительные необязательные испытания САС с отстрелом капсулы в полете, которые ожидаются в следующем месяце. Программа сертификации корабля этого не требует, но SpaceX по своей инициативе намерена провести эти испытания для демонстрации надежности САС. Первый тест Pad Abort Test с имитацией аварии ракеты до старта и отстрелом капсулы со стартовой площадки SpaceX провела еще в 2015 году.

Осталось подождать еще чуть-чуть и эти симуляции станут реальностью. Надо ли говорить, насколько важным для SpaceX и всей мировой космонавтики является этот запуск, к которому сама компания шла долгих восемь лет.

8 years later, the simulation is mostly real

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019