Илон Маск показал, как будет выглядеть первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon к МКС (+ фото и видео важного компонента Starship)





Ни для кого не секрет, что Илон Маск — заядлый трудоголик; он работает около 12 часов каждый день без выходных и требует того же от сотрудников и партнеров. Собственно, одна из самых ярких его цитат по теме: «еще никто не изменил мир, работая по 40 часов в неделю». Последние дни (и даже ночи!) 2019 года предприниматель проводит в компании сотрудников SpaceX на техасском испытательном полигоне SpaceX в Бока-Чика.

Прямо в эти дни там кипит работа в рамках подготовки к первому полноценному испытательному полету прототипа межпланетного корабля SpaceX Starship, который должен состояться в ближайшие два месяца — полноразмерный прототип должен подняться на высоту 20 километров и приземлиться обратно на космодром. Ниже последние фотографии и видео с площадки, демонстрирующие огромное куполообразное днище топливного бака (по словам Маска, это «самый сложный компонент основной конструкции аппарата»).

Barrel on dome pic.twitter.com/kpSIJphbnk — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019

Как можно видеть, днище для топливного бака прототипа Starship почти готово, что еще на шаг приближает SpaceX к долгожданному первому тестовому прыжку корабля на 20 км. Это одно из самых ожидаемых событий следующего года, связанных с мировым лидером космических запусков.

Одновременно глава SpaceX опубликовал ролик с компьютерной анимацией первого эксплуатационного полета Crew Dragon с экипажем в рамках ожидаемой миссии Demo-2.

Simulation of first crewed flight of Falcon 9 / Dragon 2020 @NASA pic.twitter.com/BSDPYTcVIG — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019

На прошлой неделе SpaceX в 10-й раз подряд испытала парашюты корабля Crew Drago и теперь полностью готова к этому историческому запуску. Единственное, что отделяет SpaceX от первого пилотируемого полета Crew Dragon, предварительно намеченного на первую половину 2020 года, это дополнительные необязательные испытания САС с отстрелом капсулы в полете, которые ожидаются в следующем месяце. Программа сертификации корабля этого не требует, но SpaceX по своей инициативе намерена провести эти испытания для демонстрации надежности САС. Первый тест Pad Abort Test с имитацией аварии ракеты до старта и отстрелом капсулы со стартовой площадки SpaceX провела еще в 2015 году.

Осталось подождать еще чуть-чуть и эти симуляции станут реальностью. Надо ли говорить, насколько важным для SpaceX и всей мировой космонавтики является этот запуск, к которому сама компания шла долгих восемь лет.