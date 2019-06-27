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Инструмент Track THIS от Mozilla позволяет обмануть рекламные алгоритмы

Инструмент Track THIS от Mozilla позволяет обмануть рекламные алгоритмы

Инструмент Track THIS от Mozilla позволяет обмануть рекламные алгоритмы


Mozilla представила инструмент Track THIS, который позволяет обмануть рекламные алгоритмы и «отвязать» демонстрируемую пользователю рекламу от его истории посещений.

Отметим, что рекламные алгоритмы, как правило, определяют принадлежность пользователя к определенной аудитории, исходя из того, какие страницы он посещал. Track THIS попытается запутать алгоритмы, открыв в браузере сразу 100 вкладок «от имени» виртуальной личности с выдуманными интересами.

Всего инструмент предлагает на выбор одно из четырех «альтер эго», от которого будет зависеть содержание открытых сайтов и показываемой впоследствии рекламы:

  • Hypebeast;
  • Filthy Rich;
  • Doomsday;
  • Influencer.

Перед использованием инструмента Mozilla рекомендует сохранить все важные вкладки. После чего следует выбрать один из профилей, подтвердить готовность открыть 100 вкладок, закрыть все 100 открывших вкладок и перезапустить браузер. В результате содержание рекламных объявлений изменится (например, пользователю, выбравшему профиль Filthy Rich, начнут рекламировать крайне дорогие товары). Впрочем, эти изменения, уточняют в Mozilla, продержатся лишь несколько дней — затем реклама вновь станет отражать реальные предпочтения пользователя.

Track THIS работает в Chrome, Safari, Firefox и Edge, но не оптимизирован для мобильных устройств, уточняет Forbes.

Источник: VC

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