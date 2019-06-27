Инструмент Track THIS от Mozilla позволяет обмануть рекламные алгоритмы
Mozilla представила инструмент Track THIS, который позволяет обмануть рекламные алгоритмы и «отвязать» демонстрируемую пользователю рекламу от его истории посещений.
Отметим, что рекламные алгоритмы, как правило, определяют принадлежность пользователя к определенной аудитории, исходя из того, какие страницы он посещал. Track THIS попытается запутать алгоритмы, открыв в браузере сразу 100 вкладок «от имени» виртуальной личности с выдуманными интересами.
Всего инструмент предлагает на выбор одно из четырех «альтер эго», от которого будет зависеть содержание открытых сайтов и показываемой впоследствии рекламы:
- Hypebeast;
- Filthy Rich;
- Doomsday;
- Influencer.
Перед использованием инструмента Mozilla рекомендует сохранить все важные вкладки. После чего следует выбрать один из профилей, подтвердить готовность открыть 100 вкладок, закрыть все 100 открывших вкладок и перезапустить браузер. В результате содержание рекламных объявлений изменится (например, пользователю, выбравшему профиль Filthy Rich, начнут рекламировать крайне дорогие товары). Впрочем, эти изменения, уточняют в Mozilla, продержатся лишь несколько дней — затем реклама вновь станет отражать реальные предпочтения пользователя.
Track THIS работает в Chrome, Safari, Firefox и Edge, но не оптимизирован для мобильных устройств, уточняет Forbes.
Источник: VC