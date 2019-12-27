Итоги 2019 года от Steam: Рейтинги самых продаваемых и популярных игр, а также лучших новичков и VR-проектов

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Игровой магазин Steam традиционно подвел итоги уходящего 2019 года, огласив списки лучших игр в категориях «Самые продаваемые», «Лучшие новинки», «Лидеры продаж виртуальной реальности», «Лучшие игры, выпущенные в раннем доступе» и «Самые популярные».

Лидеры продаж

В данный рейтинг попали игры с самым большим объемом выручки за 2019 год, при этом выручка включает в себя доходы от продажи игры, ее дополнительного контента и внутриигровые платежи. Steam разделил игры на категории «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза», ниже мы приводем перечень платиновых игр, а все остальные доступны по следующей ссылке:

Total War: Three Kingdoms

Monster Hunter: World

Warframe

The Elder Scrolls Online

Sid Meier’s Civilization VI

Destiny 2

GTA V

Rainbow Six Siege

Counter-Strike: Global Offensive

Sekiro: Shadows Die Twice

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Dota 2

Самые популярные игры

В отличие от других списков, основанных на коммерческом успехе игр, в данной категории важно количество игроков. В список самых популярных игр входят те, которые в 2019 году набирали более 15 000 игроков одновременно. Чтобы выделить игры, которые имеют солидную базу игроков, были исключены продукты с кратковременными скачками в числе игроков, например, из-за раздач и бесплатных выходных.

Halo: The Master Chief Collection

Total War: Three Kingdoms

Warframe

Rainbow Six Siege

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Counter-Strike: Global Offensive

Path of Exile

Sekiro: Shadows Die Twice

Dota 2

Dota Underlords

GTA V

Destiny 2

Лучшие новинки

Список лучших новинок составлен на основе ежемесячных сводок за 2019 год, также Steam перечислил 12 самых лучших игр 2019 года по объёму выручки за первые две недели после выпуска. На странице категории также можно увидеть все лучшие новые игры года помесячно.

Planet Zoo

Code Vein

Resident Evil 2 Remake

Red Dead Redemption 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

Remnant: From the Ashes

Devil May Cry 5

Sekiro: Shadows Die Twice

Total War: Three Kingdoms

Destiny 2

Mordhau

Halo: The Master Chief Collection

Лидеры продаж виртуальной реальности

За 2019 год вышло более 600 игр, работающих только в VR. Многие разработчики ввели в свои игры поддержку виртуальной реальности или создали продукт, который предлагает фанатам уникальный опыт. Steam разделил игры на категории «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза», ниже мы приводем перечень платиновых игр, а все остальные доступны по следующей ссылке:

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

Zero Caliber

Beat Saber

Superhot VR

Fallout 4 VR

Skyrim VR

Pavlov VR

Arizona Sunshine

VR Kanojo

GORN

Boneworks

Blade and Sorcery

Также был составлен список 20 лучших VR-игр по объему выручки за первые две недели после выпуска.

Лучшие игры, вышедшие из раннего доступа можно найти по следующей ссылке.

P.S. Рейтинг Steam самых продаваемых и популярных игр в 2018 году выглядел следующим образом.

Источник: Steam