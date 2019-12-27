Итоги 2019 года от Steam: Рейтинги самых продаваемых и популярных игр, а также лучших новичков и VR-проектов
Игровой магазин Steam традиционно подвел итоги уходящего 2019 года, огласив списки лучших игр в категориях «Самые продаваемые», «Лучшие новинки», «Лидеры продаж виртуальной реальности», «Лучшие игры, выпущенные в раннем доступе» и «Самые популярные».
В данный рейтинг попали игры с самым большим объемом выручки за 2019 год, при этом выручка включает в себя доходы от продажи игры, ее дополнительного контента и внутриигровые платежи. Steam разделил игры на категории «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза», ниже мы приводем перечень платиновых игр, а все остальные доступны по следующей ссылке:
- Total War: Three Kingdoms
- Monster Hunter: World
- Warframe
- The Elder Scrolls Online
- Sid Meier’s Civilization VI
- Destiny 2
- GTA V
- Rainbow Six Siege
- Counter-Strike: Global Offensive
- Sekiro: Shadows Die Twice
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Dota 2
В отличие от других списков, основанных на коммерческом успехе игр, в данной категории важно количество игроков. В список самых популярных игр входят те, которые в 2019 году набирали более 15 000 игроков одновременно. Чтобы выделить игры, которые имеют солидную базу игроков, были исключены продукты с кратковременными скачками в числе игроков, например, из-за раздач и бесплатных выходных.
- Halo: The Master Chief Collection
- Total War: Three Kingdoms
- Warframe
- Rainbow Six Siege
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Counter-Strike: Global Offensive
- Path of Exile
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Dota 2
- Dota Underlords
- GTA V
- Destiny 2
Список лучших новинок составлен на основе ежемесячных сводок за 2019 год, также Steam перечислил 12 самых лучших игр 2019 года по объёму выручки за первые две недели после выпуска. На странице категории также можно увидеть все лучшие новые игры года помесячно.
- Planet Zoo
- Code Vein
- Resident Evil 2 Remake
- Red Dead Redemption 2
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Remnant: From the Ashes
- Devil May Cry 5
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Total War: Three Kingdoms
- Destiny 2
- Mordhau
- Halo: The Master Chief Collection
Лидеры продаж виртуальной реальности
За 2019 год вышло более 600 игр, работающих только в VR. Многие разработчики ввели в свои игры поддержку виртуальной реальности или создали продукт, который предлагает фанатам уникальный опыт. Steam разделил игры на категории «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза», ниже мы приводем перечень платиновых игр, а все остальные доступны по следующей ссылке:
- Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
- Zero Caliber
- Beat Saber
- Superhot VR
- Fallout 4 VR
- Skyrim VR
- Pavlov VR
- Arizona Sunshine
- VR Kanojo
- GORN
- Boneworks
- Blade and Sorcery
Также был составлен список 20 лучших VR-игр по объему выручки за первые две недели после выпуска.
Лучшие игры, вышедшие из раннего доступа можно найти по следующей ссылке.
P.S. Рейтинг Steam самых продаваемых и популярных игр в 2018 году выглядел следующим образом.
Источник: Steam