Кевин Смит анонсировал новый фильм про Джея и Молчаливого Боба
Актер и режиссер Кевин Смит выложил дебютный трейлер Jay and Silent Bob Reboot — нового фильма про знаменитых приятелей-лоботрясов.
Как сообщается, в новой части сюжетная схема повторит оригинальную историю – неугомонные герои вынуждены вновь вернуться в Голливуд, когда узнают о съемках еще одной экранизации супергеройского комикса о Пыхаре и Хронике, созданном по мотивам их жизни.
Помимо самого Кевина Смита (Боб) и Джейсона Мьюза (Джей), в комедии снялись много знаменитостей — Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Крис Хэмсворт, Мелисса Бенойст.
Выход Jay and Silent Bob Reboot запланирован на октябрь 2019 года.
Источник: DTF
- По словам Смита, комедию сняли за 21 день — за такой же срок были сняты «Клерки», фильм, который дал старт киновселенной View Askewniverse и в котором впервые появились Джей и Боб - герои, засветившиеся впоследствии в большинстве картин режиссера.