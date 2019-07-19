Кевин Смит анонсировал новый фильм про Джея и Молчаливого Боба

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Актер и режиссер Кевин Смит выложил дебютный трейлер Jay and Silent Bob Reboot — нового фильма про знаменитых приятелей-лоботрясов.

Как сообщается, в новой части сюжетная схема повторит оригинальную историю – неугомонные герои вынуждены вновь вернуться в Голливуд, когда узнают о съемках еще одной экранизации супергеройского комикса о Пыхаре и Хронике, созданном по мотивам их жизни.

Помимо самого Кевина Смита (Боб) и Джейсона Мьюза (Джей), в комедии снялись много знаменитостей — Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Крис Хэмсворт, Мелисса Бенойст.

Выход Jay and Silent Bob Reboot запланирован на октябрь 2019 года.

Источник: DTF