Коммунистическая партия Китая выпустила пропагандистское приложение, посвященное своему лидеру Си Цзиньпину. В считанные дни оно стало самым популярным на территории КНР

Представленное в прошлом месяце приложение «Изучение великой державы» (Xuexi Qiangguo), посвященное председателю КНР Си Цзиньпину и его политическим убеждениям, стало самым скачиваемым в китайском App Store и нескольких локальных магазинах приложений для Android, обогнав по популярности даже мессенджер WeChat и соцсеть TikTok.

Как сообщается, приложение (его веб-версия доступна по ссылке) разработано отделом пропаганды Центрального комитета Компартии Китая. В нем можно читать новости про Си Цзиньпина, его цитаты, смотреть телепередачу «Время Си Цзиньпина» и изучать политическую философию китайского лидера. Помимо этого, в приложение встроены социальные функции: в нем можно звонить, отправлять сообщения — как обычные, так и исчезающие после прочтения, как в Snapchat — и даже проводить групповые видеоконференции.

При регистрации приложение требует ввести реальное имя и номер телефона. В дальнейшем пользователь получает очки за то, что ежедневно запускает программу, читает статьи, оставляет комментарии и проходит тесты по политическим взглядам Си Цзиньпина. Разработчики обещают, что вскоре очки можно будет обменивать на подарки.

По информации издания South China Morning Post, партийных работников по всей стране обязали пользоваться Xuexi Qiangguo каждый день, чтобы они «ни на секунду не забывали о политической доктрине государства». При этом активность чиновника в приложении проверяется по количеству накопленных очков.

О том, что программа по меньшей мере частично обязана своей популярностью усилиям Компартии Китая, пишет и местная версия New York Times. Издание обратило внимание, в частности, на поручение отдела пропаганды, опубликованное на сайте Университета науки и технологий провинции Шэньси. В нем говорится, что власти намерены провести семинары по изучению приложения во всех колледжах и университетах провинции.

Как пользователи оценивают приложение, неизвестно: его рейтинг в App Store скрыт. Однако в аналитике App Annie можно найти почти 400 отзывов о программе. Судя по ним, ее рейтинг составляет 2,4 из 5 звезд.

South China Morning Post называет запуск Xuexi Qiangguo очередной попыткой Компартии Китая вовлечь молодежь в пропаганду. Раньше этого пытались добиться через песни рэперов, комиксы и стикеры в мессенджере WeChat. В 2017 году в WeChat даже запустили мобильную игру, в которой предлагалось как можно быстрее аплодировать речи Си Цзиньпина на съезде Компартии Китая.

Источник: Meduza