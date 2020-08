Леонардо Ди Каприо и его студия Appian Way подписали многолетний контракт с Apple, актер будет снимать фильмы и сериалы для Apple+

Компания Apple подписала контракт со студией Appian Way, основанной Леонардо Ди Каприо, в рамках которого студия будет снимать фильмы и сериалы для стримингового сервиса Apple+. Актер будет принимать непосредственное участие в создании контента.

В данный момент в работе у партнеров уже находится экранизация книги Killers of the Flower Moon / «Убийцы цветочной луны» о расследовании ФБР загадочных убийств в одном из индейских поселений США в 20-х годах прошлого века. Режиссером триллера выступает Мартина Скорсезе, а исполнителями главных ролей — Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Очевидно, что Apple хочет получить в свой каталог фильм уровня «Ирландец» от Netflix. По слухам, бюджет этой картины уже превысил отметку $200 млн, а за права на нее достаточно долго сражались Apple и Netflix.

Второй актуальный проект Appian Way/Apple — фантастический сериал Shining Girls / «Сиящие девочки» о серийном убийце, который способен путешествовать во времени. В главной роли снимется Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), а Ди Каприо выступает в роли исполнительного продюсера. Проект также является экранизацией одноименной книги Лорен Бьюкес.

Отметим, что студия Appian Way причастна ко всем последним фильмам Леонардо Ди Каприо, включая «Выживший» / The Revenant, «Волк с Уолл-стрит» / The Wolf of Wall Street, «Авиатор» / The Aviator и «Остров проклятых» / Shutter Island. В свою очередь для Applе актер стал очередным популярным голливудским актером, которого компании удалось привлечь к сотрудничеству после договоренностей с Опрой Уинфри, Альфонсо Куароном, Джулией Луи-Дрейфус, Джастином Лин, Идрисом Эльбой и др.

Источник: Variety