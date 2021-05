Eternals, The Marvels, Black Panther: Wakanda Forever и др. — Marvel выложил трехминутное видео с фрагментами, финальными названиями и датами премьер грядущих фильмов

Компания Marvel выложила весьма интересное видео, в котором можно увидеть фрагменты практически всех грядущих картин студии, узнать точные названия и даты премьер. Не обошлось и без неожиданностей в виде перезапуска Fantastic Four / «Фантастической Четверки».

Пожалуй, самым интересным оказался первый взгляд на фильм Eternals / «Вечные» от уже оскароносной Хлои Чжао, которая выступила сценаристом, режиссером, продюсером и монтажером лучшего фильма 2020 года «Земля кочевников». Главные роли в фильме сыграли Анджелина Джоли, Ричард Мэдден и Кит Харингтон (оба из «Игры престолов», Робб Старк и Джон Сноу), а также Сальма Хайек, Джемма Чан, Кумэйл Нанджиани и другие.

Также в ролике показали финальные название сиквелов и триквелов, таким образом продолжение «Черной Пантеры» назвали Black Panther: Wakanda Forever, а третью часть приключений «Человека-муравья» — Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Триквелу Guardians of the Galaxy: Vol 3 не дали имя собственное (что типично для данной серии), а перезапуску Fantastic Four пока не назначили дату премьеры (что указывает на выход не ранее 2023 года).

В итоге, актуальное расписания грядущих кинопремьер Marvel Studios выглядит следующим образом:

Black Widow / «Черная Вдова» — 9 июля 2021 года

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / «Шан-Чи и легенда десяти колец» — 3 сентября 2021 года

Eternals / «Вечные» — 5 ноября 2021 года

Spider-Man: No Way Home / «Человек-паук: Нет пути домой» — 17 декабря 2021 года

Doctor Strange in the Multiverse of Madness / «Доктор Стрэндж и Мультивселенная Безумия» — 25 марта 2022 года

Thor: Love and Thunder / «Тор: Любовь и гром» — 6 мая 2022 года

Black Panther: Wakanda Forever / «Черная Пантера: Ваканда Навеки» — 8 июля 2022 года

The Marvels / «Марвелы» — 11 ноября 2022 года

Ant-Man and the Wasp: Quantumania / «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — 17 февраля 2023 года

Guardians of the Galaxy, Vol. 3 / «Стражи Галактики. Часть 3» — 5 мая 2023 года

Источник: Marvel