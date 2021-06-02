Marvel завершила съемки нового «Тора» — премьера запланирована на 5 мая 2022 года
О завершении работ в своем инстаграме сообщил исполнитель роли Бога Грома в киновселенной Marvel Крис Хемсворт, опубликовав фото с площадки. Судя по всему, официально съемки закончились 1 июня, и теперь кинокомикс будет отправлен на пост-продакшн.
На фото Крис Хемсворт вместе с режиссером и сценаристом картины Тайкой Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Кролик Джоджо»), который вновь вернется к роли кронанского воина Корга.
Переглянути цей допис в Instagram
Детали сюжета предстоящего четвертого фильма франшизы пока неизвестны. Кроме Хемсворта в фильме снялись Тесса Томпсон (Валькирия), Натали Портман (Джейн Фостер), Рассел Кроу (Зевс), Кристиан Бейл (Горр Убийца Богов), Крис Прэтт (Звёздый лорд) и другие.
В украинский прокат Thor: Love and Thunder / «Тор: Любовь и гром» выйдет 5 мая 2022 года.