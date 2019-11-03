Microsoft анонсировала новый логотип браузера Edge

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Microsoft собирается обновить логотип своего браузера Edge. Как сообщает The Verge, недвусмысленный намек на это обнаружили пользователи последней тестовой сборки браузера Canary.

Журналисты напоминают, что нынешний значок Edge Microsoft представила более четырех лет назад. В нем дизайнеры IT-гиганта хотели явно подчеркнуть преемственность нового браузера с Internet Explorer.

Новый значок выполнен в стилистике Fluent Design и выглядит куда более современно, указывает The Verge. Кроме того, несмотря на то, что в логотипе по-прежнему обыгрывается буква «E», он больше не пытается «напомнить» об Internet Explorer.

Любопытно, что для того, чтобы обнаружить новый логотип, пользователям пришлось потрудиться, решив ряд запрятанных в коде тестовой сборки Edge головоломок от сотрудников Microsoft. Конечным их решением стала инструкция, позволяющая запустить в браузере скрытую игру про серфингиста S.U.R.F., напоминающую в плане геймплея SkiFree — игру про лыжника, которая в 1991 году входила в состав пакета Microsoft Entertainment Pack 3 для Windows. Игрокам нужно использовать клавиатуру для навигации, сбора бонусов и уворачивания от препятствий.

После прохождения S.U.R.F. появляется сообщение с новым логотипом.

Когда следует ожидать изменение логотипа в стабильной версии Edge, пока неизвестно.

Источник: The Verge