Натан Филлион снялся в фанатской короткометражке по игре Uncharted

На прошлой неделе Натан Филлион, звезда сериалов «Светлячок», «Баффи — истребительница вампиров» и «Касл», прозрачно намекал на нечто интересное, что будет представлено уже совсем скоро и сегодня наконец выполнил свое обещание. Последним творением широко известного в узких гиковских кругах актера стала фанатская короткометражка по мотивам серии игр Uncharted.

Отметим, что официальный фильм по данной франшизе с Томом Холландом (актуальный Человек-паук в киновселенной Marvel), находится в разработке Sony Pictures как минимум с прошлого года, однако по ряду причин данный фильм пока так и не вступил в активную фазу производства.

Не слишком понятно, что именно Натан Филлион хотел сказать этой короткометражной — то ли «возьмите меня на роль Натана Дрейка вместо Тома Холланда», то ли «снимайте скорее Uncharted хоть с кем-нибудь», в любом случае фанатам соответствующей игровой франшизы будет интересно посмотреть эту 15-минутную короткометражку.

Источник: Kotaku