Netflix показал тизер-трейлер полнометражного мультфильма «The Witcher: Nightmare of the Wolf», премьера состоится 23 августа 2021 года

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Стриминговый сервис Netflix показал первый тизер-трейлер нового анимационного фильма «The Witcher: Nightmare of the Wolf» / «Ведьмак: Кошмар волка», который призван расширить медиавселенную франшизы, созданной на основе книг Анджея Сапковского.

Проект является приквелом истории, которая разворачивается в рамках сериала The Witcher / «Ведьмак» и рассказывает о похождениях учителя Геральта по имени Весемир (как видим, любовь к эпичному приему ванной Геральт получил именно от учителя). Создатели фильма обещают сражения героя с новыми монстрами и демонами из прошлого, а также знакомства с интересными персонажами.

Главные роли озвучили Тео Джеймс (Весемир), Лара Пулвер (Тетра), Мэри Макдоннелл (Леди Цербст) и Грэм Мактавиш (Деглан). Анимацией занималась корейская студия Studio Mir, работавшая над такими проектами, как Dota: Dragon’s Blood, Voltron: Legendary Defender и The Legend of Korra.

Премьера полуторачасового аниме-фильма состоится на платформе Netflix 23 августа 2021 года.

Источник: The Verge