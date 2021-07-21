Netflix показал тизер-трейлер полнометражного мультфильма «The Witcher: Nightmare of the Wolf», премьера состоится 23 августа 2021 года
Стриминговый сервис Netflix показал первый тизер-трейлер нового анимационного фильма «The Witcher: Nightmare of the Wolf» / «Ведьмак: Кошмар волка», который призван расширить медиавселенную франшизы, созданной на основе книг Анджея Сапковского.
Проект является приквелом истории, которая разворачивается в рамках сериала The Witcher / «Ведьмак» и рассказывает о похождениях учителя Геральта по имени Весемир (как видим, любовь к эпичному приему ванной Геральт получил именно от учителя). Создатели фильма обещают сражения героя с новыми монстрами и демонами из прошлого, а также знакомства с интересными персонажами.
Главные роли озвучили Тео Джеймс (Весемир), Лара Пулвер (Тетра), Мэри Макдоннелл (Леди Цербст) и Грэм Мактавиш (Деглан). Анимацией занималась корейская студия Studio Mir, работавшая над такими проектами, как Dota: Dragon’s Blood, Voltron: Legendary Defender и The Legend of Korra.
Премьера полуторачасового аниме-фильма состоится на платформе Netflix 23 августа 2021 года.
Источник: The Verge