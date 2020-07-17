Netflix устроил турнир в браузерной игре The Old Guard по мотивам одноименного фильма, победитель получит «вечную» подписку на сервис





В честь релиза фантастического боевика The Old Guard / «Бессмертная гвардия» компания Netflix запустила браузерную мини-игру, в которой можно выиграть «бессмертный» аккаунт сервиса. Онлайн-турнир продлится всего три дня, с 17 по 19 июля включительно, так что желающим стоит поспешить. Участовать в соревновании могут только пользователи из США, однако украинские обладатели американских аккаунтов тоже могут попытать счастья, используя VPN.

«Бессмертный» взят в кавычки неспроста, на самом деле Netflix подарит победителю подписку длительностью 1000 месяцев (83 года и 4 месяца). Впрочем, даже такой длительности будет более чем достаточно для реального человека.

Игра представляет собой типичный «beat ‘em up» с видом сверху. Играть придется за Андромаху Скифскую, роль которой в фильме исполнила Шарлиз Терон, а в качестве оружия предлагается аутентичный двусторонний топор-лабрис. Победит тот, кто к концу третьего дня окажется в самом верху таблицы результатов. Найти игру можно по ссылке www.oldguardgame.com.

Напомним, что фильм The Old Guard / «Бессмертная гвардия» дебютировал на платформе Netflix неделю назад, 10 июля 2020 года (кстати, у нас на сайте есть рецензия). Это экранизация комикса Грега Руцки об отряде бессмертных наемников, которые уже несколько веков сражаются со злом во всех его проявлениях.

Источник: Engadget