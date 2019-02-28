Новый трейлер супергеройского фильма X-Men: Dark Phoenix / «Люди Икс: Темный Феникс» с Софи Тернер в главной роли

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Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала второй трейлер супергеройского фильма X-Men: Dark Phoenix / «Люди Икс: Темный Феникс» с Софи Тернер (Санса Старк из сериала «Игра престолов») в главной роли.

По сюжету главная героиня Джин Грей чуть не погибает в космосе во время спасательной миссии, однако ее спасает таинственная космическая Сила Феникса. По возвращении на Землю она не только делает героиню сверхмощной, но и более неустойчивой в плане самоконтроля, причем настолько, что справиться с ней не могут ни сами «Люди Икс», ни Магнито, ни конечно же обычные люди.

Отметим, что в этой картине к своим ролям вернутся все основные герои актуальной серии X-Men, включая Джеймса Макэвоя (Чарльз Ксавьер / Профессор Икс), Майкла Фассбендера (Магнито), Дженнифер Лоуренс (Мистик), Николаса Холта (Зверь), Тая Шеридана (Циклоп) и т.д. Джессика Честейн сыграет императрицу инопланетной расы Ши’ар Лиландру Нерамани.

Сценарием и режиссурой занялся Саймон Кинберг, который выступал в роли сценариста и продюсера в предыдущих фильмах серии, однако X-Men: Dark Phoenix / «Люди Икс: Темный Феникс» станет для него режиссерским дебютом. Премьера фильма X-Men: Dark Phoenix / «Люди Икс: Темный Феникс» состоится 7 июня 2019 года.

Источник: 20th Century Fox