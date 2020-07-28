Официально: Кинопрокат фильма «Тенет» Нолана стартует с международных рынков 26 августа (включая Украину), а в США показы начнутся на неделю позже — 3 сентября

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После нескольких переносов и открытой даты премьеры компания Warner Bros. наконец окончательно определилась с форматом релиза фантастического триллера «Тенет» Кристофера Нолана. Фильм стартует на отдельных международных рынках 26 августа (Украина входит в первую волну), а в США доберется только неделю спустя — 3 сентября 2020 года. При этом точных планов по выходу на крупнейший рынок Китая у создателей пока нет.

Актуальное расписание релиза фильма Tenet / «Тенет» выглядит следующим образом:

26 августа : Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Египет, Эстония, Финляндия, Франция, Голландия, Венгрия, Исландия, Индонезия, Италия, Корея, Латвия, Литва, Португалия, Сербия, Словакия, Швеция, Швейцария, Турция, Украина , Великобритания

: Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Египет, Эстония, Финляндия, Франция, Голландия, Венгрия, Исландия, Индонезия, Италия, Корея, Латвия, Литва, Португалия, Сербия, Словакия, Швеция, Швейцария, Турция, , Великобритания 27 августа : Австралия, Австрия, Бахрейн, Канада, Чехия, Германия, Греция, Гонконг, Израиль, Ливан, Малайзия, Ближний Восток, Новая Зеландия, Польша, Саудовская Аравия, Сингапур, Тайвань, Таиланд, ОАЭ

: Австралия, Австрия, Бахрейн, Канада, Чехия, Германия, Греция, Гонконг, Израиль, Ливан, Малайзия, Ближний Восток, Новая Зеландия, Польша, Саудовская Аравия, Сингапур, Тайвань, Таиланд, ОАЭ 28 августа : Восточная Африка, Гана, Нигерия, Норвегия, Румыния, Словения, Испания, Вьетнам

: Восточная Африка, Гана, Нигерия, Норвегия, Румыния, Словения, Испания, Вьетнам 3 сентября : США , Кувейт и Катар

: , Кувейт и Катар 10 сентября : Азербайджан, другие страны СНГ, Казахстан, РФ

: Азербайджан, другие страны СНГ, Казахстан, РФ 17 сентября : Кипр

: Кипр 18 сентября : Япония

: Япония Даты будут объявлены позже (TBD): Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Индия, Мексика, Никарагуа, Панама, Перу, Филиппины, Пуэрто-Рико, Южная Африка, Уругвай, Венесуэла

В фантастическом шпионском триллере «Тенет» Кристофера Нолана снялись Роберт Паттинсон («Гарри Поттер и Кубок огня», «Сумерки»), Элизабет Дебики («Агенты UNCLE»), Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»), Кеннет Брана («Гарри Поттер и тайная комната»), Майкл Кейн («Интерстеллар») и другие.

Отметим, первоначально премьера фильма «Тенет» была запланирована на 17 июля, но в итоге ее дважды переносили — сначала на 31 июля, а затем на 12 августа.

Источник: Variety