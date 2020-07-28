Официально: Кинопрокат фильма «Тенет» Нолана стартует с международных рынков 26 августа (включая Украину), а в США показы начнутся на неделю позже — 3 сентября
После нескольких переносов и открытой даты премьеры компания Warner Bros. наконец окончательно определилась с форматом релиза фантастического триллера «Тенет» Кристофера Нолана. Фильм стартует на отдельных международных рынках 26 августа (Украина входит в первую волну), а в США доберется только неделю спустя — 3 сентября 2020 года. При этом точных планов по выходу на крупнейший рынок Китая у создателей пока нет.
Актуальное расписание релиза фильма Tenet / «Тенет» выглядит следующим образом:
- 26 августа: Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Египет, Эстония, Финляндия, Франция, Голландия, Венгрия, Исландия, Индонезия, Италия, Корея, Латвия, Литва, Португалия, Сербия, Словакия, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Великобритания
- 27 августа: Австралия, Австрия, Бахрейн, Канада, Чехия, Германия, Греция, Гонконг, Израиль, Ливан, Малайзия, Ближний Восток, Новая Зеландия, Польша, Саудовская Аравия, Сингапур, Тайвань, Таиланд, ОАЭ
- 28 августа: Восточная Африка, Гана, Нигерия, Норвегия, Румыния, Словения, Испания, Вьетнам
- 3 сентября: США, Кувейт и Катар
- 10 сентября: Азербайджан, другие страны СНГ, Казахстан, РФ
- 17 сентября: Кипр
- 18 сентября: Япония
- Даты будут объявлены позже (TBD): Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Индия, Мексика, Никарагуа, Панама, Перу, Филиппины, Пуэрто-Рико, Южная Африка, Уругвай, Венесуэла
В фантастическом шпионском триллере «Тенет» Кристофера Нолана снялись Роберт Паттинсон («Гарри Поттер и Кубок огня», «Сумерки»), Элизабет Дебики («Агенты UNCLE»), Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»), Кеннет Брана («Гарри Поттер и тайная комната»), Майкл Кейн («Интерстеллар») и другие.
Отметим, первоначально премьера фильма «Тенет» была запланирована на 17 июля, но в итоге ее дважды переносили — сначала на 31 июля, а затем на 12 августа.
Источник: Variety