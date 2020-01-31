Официально: не ждите новую Nintendo Switch в этом году — на подходе очередное лимитированное издание в стилистике Animal Crossing: New Horizons

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Портативная игровая приставка Nintendo Switch вышла на рынок в марте 2017 года (вот наш обзор) и за 34 месяца продаж разошлась по всему миру тиражом 52,4 миллиона единиц, из них 10,8 млн были отгружены за последний квартал 2019 года, закончившийся 31 декабря. Понятно, что пока спрос остается достаточно высоким производителю особо некуда торопиться с выпуском следующего поколения Switch. И сейчас Nintendo официально подтвердила, что планов по выпуску новой Nintendo Switch в этом году нет. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Nintendo Шунтаро Фурукава на конференц-колле с инвесторами после оглашения финансовых очередного квартала.

«В соответствии с общепринятой точкой зрения о платформах для видеоигр, Nintendo Switch должна войти в промежуточную фазу жизненного цикла аппаратного обеспечения. Но мы считаем, что заложили прочную основу для дальнейшего роста Nintendo Switch». Шунтаро Фурукава, генеральный директор Nintendo.

Nintendo явно устраивает нынешнее положение дел (ну почти). Как и производители смартфонов, производители консолей зачастую выпускают специальные издания, выделяющиеся дизайном. В прошлом году Nintendo выпустила специальное издание Switch Lite Pokémon edition, сейчас вот представила лимитированное издание в стилистике игры Animal Crossing: New Horizons.

Надо сказать, что декораторы постарались на славу. Заднюю крышку специздания украсили мелкими символическими узорами, джойконы раскрасили в пастельные зелено-голубые тона. Соответствующее оформление в общей стилистике также получили док-станция и чехол. В общем, фанаты должны оценить.

Лимитированное издание Nintendo Switch поступит в продажу 13 марта по цене $299,99 — за неделю до выхода игры Animal Crossing: New Horizons. Ее придется покупать отдельно за $59,99 (вот это было обидно, да). Технически оно ничем не отличается от обычной консоли.

Кроме того, онлайн-продажи сейчас составляют скромные 10% от общих продаж Nintendo Switch. По крайней мере, такую оценку дает Фурукава. И, похоже, маркетинговая стратегия Nintendo вскоре будет скорректирована, чтобы увеличить продажи именно по онлайн-каналам.

«Мы считаем, что не в полной мере рассказали об особенностях и преимуществах Nintendo Switch Lite, так что в будущем попробуем это исправить. Что касается Nintendo Switch, мы считаем, что важно продолжать информировать о привлекательности обеих систем Nintendo Switch и расширять аудиторию», — добавил Шунтаро Фурукава.

Источник: The Verge (2)