Опубликован тизер сериала Star Trek: Picard

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Телекомпания CBS выпустила тизер первого сезона фантастического сериала Star Trek: Picard, премьера которого состоится в первой половине 2020 года на стриминговых сервисах CBS All Access и Amazon Prime.



Хотя подробности о грядущем сериале весьма скудны, известно, что новое шоу подхватит историю после фильма «Звездный путь: Возмездие», а следовательно, стоит в классическом таймлайне вселенной Star Trek дальше, чем любой другой сериал или фильм на сегодняшний день.

Судя по тизеру, Капитан Пикард (Патрик Стюарт), как и планировал, вышел на заслуженный отдых: теперь он живет на семейных виноградниках во Франции и занимается виноделием. Вместе с тем, его спокойной жизни вскоре приходит конец.

В ролике, помимо самого Пикарда, можно увидеть андроида Дейту в исполнении Брента Спайнера, старпома Райкера (его сыграл Джонатан Фрейкс) и советника Диану Трой (Марина Сиртис). Также в трейлере засветилась Седьмая-из-Девяти из Star Trek: Voyager в исполнении Джери Райан.

Шоураннером сериала выступает Ханель Кулпеппер.

Напоследок отметим, что первый сезон Star Trek: Picard будет состоять из 10 эпизодов.

Источник: DTF