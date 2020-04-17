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«От 14,999 грн и выше?»: Сколько будет стоить «официальный» iPhone SE 2020 в Украине

«От 14,999 грн и выше?»: Сколько будет стоить «официальный» iPhone SE 2020 в Украине

«От 14,999 грн и выше?»: Сколько будет стоить «официальный» iPhone SE 2020 в Украине


Позавчера компания Apple представила новый бюджетный смартфон iPhone SE 2020, который может стать бестеселлером в Украине при условии адекватного ценника. Точной информации о стоимости «официальных» iPhone SE в нашей стране пока нет, однако в сервисе сравнения цен Hotline.ua уже начали появляться первые предложения продавцов.

В частности, начальную версию iPhone SE с 64 ГБ памяти оценили в 14,999 грн, версию на 128 ГБ — в 16,499 грн, на 256 ГБ — 19,999 грн.

Apple iPhone SE 2020 64GB Black
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 14 999 грн
Предложений: 2
Сравнить цены
Apple iPhone SE 2020 128GB Black
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 16 499 грн
Предложений: 2
Сравнить цены
Apple iPhone SE 2020 256GB Black
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 19 999 грн
Предложений: 2
Сравнить цены
ЛинейкаApple iPhone SE 2020
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 9
Диапазон цен: 14 999 − 19 999 грн

Напомним, что в США цены на iPhone SE 2020 стартуют с отметки в $399, что при текущем курсе гривны дает нам ценник примерно в 10,800 грн. Однако по опыту предыдущих моделей можем с уверенностью сказать, что официальный дистрибьютор техники Apple в Украине компания Асбис ориентируется не на американские, а на европейские цены.

К примеру, в Германии цены на новинку начинаются с отметки 479 евро, что дает нам «европейский» ценник в 14,200 грн. В соседней РФ начальная цена составляет 39,990 pyб, что по курсу соответствует примерно тем же 14,700 грн.

В итоге, скорее всего официальные iPhone SE 2020 действительно стартуют в украинской рознице с ценником от 14,999 грн (и снижение цен будет только к осени), но чтобы окончательно убедиться в этом, стоит подождать информации от Асбис-Украина. Кстати, подробно изучить разницу между новинкой и актуальными iPhone Xr и iPhone 11 можно в этом материале.

P.S. Естественно, после спада первого ажиотажа «серые» iPhone SE будут предлагаться заметно дешевле официальных экземпляров, однако здесь мы обсуждаем именно официальные цены.

Источник: Hotline.ua

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