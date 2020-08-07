



Компания OWC, предлагающая модули памяти, накопители и прочую продукцию, рассчитанную на использование с компьютерами Apple, добавила в свой каталог Rover Pro. И это… комплект колес для компьютера Mac Pro. То есть, да, это первая альтернатива от стороннего производителя абсурдно дорогим оригинальным колесам, которые Apple с недавних пор продает отдельно по цене $700.

Новинка выгодно выделяется несколькими преимуществами. Во-первых, альтернатива OWC гораздо дешевле фирменного решения Apple. За набор из четырех колес на шарнирах из нержавеющей стали с мягким резиновым протектором, не оставляющим никаких следов на поверхности, OWC сейчас просит $199. Важно оговорить, что это сниженная цена на период предзаказов, тогда как обычная цена набора — $249. Но это все равно гораздо дешевле, чем у Apple, которая продает набор за $700, если покупать отдельно, и за $399, если заказывать вместе с Mac Pro. И, во-вторых, колеса OWC Rover Pro оснащены встроенными фиксаторами, которые не дадут компьютеру сбежать или, точнее сказать, уехать.

Как сообщается, запатентованная конструкция Rover Pro позволит прикрепить\снять колеса голыми руками без применения дополнительных инструментов менее чем за две минуты. В то же время для установки фирменных колес Apple «необходимы дополнительные инструменты».

Колеса OWC Rover Pro уже доступны для предзаказа, а их фактически продажи начнутся в сентябре.

Источник: The Verge