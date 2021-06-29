Перший трейлер фантастичного сімейного фільма «Великий червоний пес Кліффорд» / Clifford the Big Red Dog

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Кіностудія Paramount Pictures екранізувала серію дитячих книжок «Великий червоний пес Кліффорд» / Clifford the Big Red Dog від Нормана Брідвелла (перша книжка вийшла ще у 1963 році).

За сюжетом, чарівний пес Кліффорд живе у звичайній родині. Завдяки безмежній любові і турботі маленьке червоне цуценя вимахало до гігантських розмірів. Незвичайна істота одразу привертає увагу жадібної корпорації, яка задумала щось дуже лихе. Разом зі своїми двоногими друзями Кліффорд повинен зірвати їхні підступні плани.





Режисером картини виступив Волт Бекер («Елвін та бурундуки: Бурундомандри», «Старі Пси»), головні ролі зіграли Дарбі Кемп («Різдвяні хроніки», «Велика маленька брехня»), Джек Вайтхолл («Лускунчик і чотири королівства»), Сієнна Гіллорі («Оселя зла», «Ераґон», «Реальне кохання») та інші.

Премьера фільма «Великий червоний пес Кліффорд» / Clifford the Big Red Dog в Україні відбудеться 14 жовтня 2021 року (в США — 17 вересня 2021 року).

Джерело: Paramount Pictures