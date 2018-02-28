Первый трейлер сиквела приключений героя компьютерной игры “Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2” / «Ральф ломает интернет: Ральф 2»

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Студия Walt Disney Animation опубликовала первый трейлер мультфильма “Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2” / «Ральф ломает интернет: Ральф 2», который расскажет о новых приключениях компьютерного героя Ральфа.

Напомним, что первая часть мультфильма вышла еще в 2012 году, с тех пор многое изменилось и главный герой покинет мир игровых автоматов, чтобы попасть в куда более интересную всемирную паутину. Кроме главных геровев в анимационном фильме можно будет увидеть огромное количество персонажей Disney, включая Ариэль, Белль, Рапунцель и других принцесс, а также робота C-3PO и принцессу Лея из «Звёздных войн», Железного человека и Гамору из Marvel и т.д.

Режиссером сиквела выступил Рич Мур, сценаристом – Фил Джонстон, продюсером – Кларк Спенсер. Вся троица работала вместе над первой частью Wreck-It Ralph / “Ральф” и весьма успешным “Зверополисом”. Первоначально мультфильм “Ральф 2” должен был выйти в марте текущего года, однако позже премьеру сдвинули на 21 ноября 2018 года.

Источник: Disney