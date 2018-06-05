Первый трейлер полнометражного мультфильма The LEGO Movie 2: The Second Part / «Лего. Фильм 2»

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Спустя пять лет после выхода первой части мультфильма The LEGO Movie / «Лего. Фильм» студия Warner Bros. Pictures готова выпустить продолжение приключений Эммета, Люси, Бэтмена и их друзей.

По сюжету сиквела на город героев нападают космические пришельцы из вселенной LEGO DUPLO (у кого есть маленькие дети, тот в курсе, что это за серия). Чтобы спасти свой постапокалиптический мир от еще больших разрушений и восстановить гармонию, герои отправляются в далекие неизведанные миры пришельцев, где им еще раз придется проявить все свои способности.

В озвучке The LEGO Movie 2: The Second Part / «Лего. Фильм 2» отметились такие звезды, как Крис Прэтт (Эммет), Элизабет Бенкс (Люси), Джона Хилл (Зелёный Фонарь), Ченнинг Татум (Супермен) и другие. Режиссером выступит Майк Митчелл, снявший мультфильмы «Шрек навсегда» (2010) и «Тролли» (2016), а сценарий написали авторы первой части Фил Лорд и Кристофер Миллер, весьма неудачно попытавшие счастья в «Соло: Звёздные войны. Истории».

Премьера мультфильма в Украине состоится 7 февраля 2019 года.

Источник: LEGO Movie