Первый трейлер супергеройского фильма Captain Marvel / «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли

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Через две недели после публикации первых изображений фильма Captain Marvel / «Капитан Марвел», Marvel Entertainment сжалилась над фанатами комиксов и выложила первый трейлер картины с Бри Ларсон в главной роли.

Напомним, что фильм расскажет историю пилота ВВС США Кэрол Денверс, которая получает суперсилы путем слияния с ДНК воина инопланетной расы Крии. Роль воина по имени Мар-Велл сыграет Джуд Лоу, он выступит в роли ментора, который обучит Кэрол контролировать свои новые способности.

Сюжет фильма будет развиваться в 90-ые годы прошлого века, кроме главной героини в картине можно будет увидеть старых знакомых в лице Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), Ронана Обвинителя (Ли Пейс) и Кората Преследователя (Джимон Хонсу). Из новичков можно отметить Джемму Чан, известную по сериалу Humans и недавней картине Crazy Rich Asians / «Безумно богатые азиаты», а также Бена Мендельсона («Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Первому игроку приготовиться»), который сыграет лидера кровожадных Скруллов.

Сценарий к фильму написали Николь Перлман и Мэг ЛеФов, а режиссуру осуществляли Анна Боден и Райан Флек. Съемки фильма Captain Marvel / «Капитан Марвел» уже завершены, премьера назначена на 7 марта 2019 года.

Источник: Marvel Entertainment