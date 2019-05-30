Первый трейлер боевика Rambo: Last Blood / «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне, премьера назначена на 20 сентября 2019 года

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На улице фанатов старых добрых боевиков очередной праздник — после возвращения легендарного Арнольда Шварценеггера к роли Терминатора в грядущем фильме Terminator: Dark Fate, стариной решил тряхнуть и не менее легендарный Сильвестр Сталлоне, представив первый тизер-трейлер фильма Rambo: Last Blood / «Рэмбо: Последняя кровь».

Судя по названию, на пятой по счету части франшизы Сильвестр Сталлоне собирается поставить точку (но это не точно). Предыдущая часть серии «Рэмбо IV» вышла еще в 2008 году, первые три — в 1988, 1985 и 1982 годах. Сюжет пересказывать смысла нет — Рэмбо опять пытается не ввязываться в переделки, но обостренное чувство справедливости не дают ему возможности отказаться от просьбы найти дочь знакомой, которая попала в руки мексиканской мафии.

Сценарий написал сам Сталлоне совместно с Мэттью Сирюльником (Absentia), режиссером выступил Адриан Грюнберг (Get the Gringo). В ролях снялись Пас Вега, Серхио Перис-Менчета, Иветт Монреаль, Оскар Хаэнада, Адриана Барраса и другие.

Премьера фильма состоится 20 сентября 2019 года.

Источник: Lionsgate Movies