Первый трейлер кукольного фэнтезийного сериала The Dark Crystal: Age of Resistance / «Темный кристалл: Век Стойкости» от Netflix

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После публикации первых кадров создатели фэнтезийного сериала The Dark Crystal: Age of Resistance / «Темный кристалл: Век Стойкости» поделились полноценным трейлером проекта.

Десятисерийный сериал выступит приквелом к полнометражному фильму The Dark Crystal / «Темный кристалл» (1982) от легендарных Джима Хенсона и Фрэнка Оза, которые работали над кукольными шоу «Маппет-шоу» и «Улица Сезам». Но такого кукольного фильма вы точно еще не видели — он сочетает внешний вид классических героев с современными технологиями съемки, и итоговый результат выглядит просто великолепно:

Режиссером и продюсером назначен Луи Летерье («Перевозчик», «Битва титанов», «Иллюзия обмана»), помогать ему будет Лиза Хенсон — дочь Джима Хенсона. Голоса трем главным героям подарили Тэрон Эджертон (Kingsman, Rocketman), Натали Эммануэль («Игра престолов», «Форсаж») и Аня Тейлор-Джой («Морган», «Сплит»). В актерский состав также вошли Катрина Балф, Хелена Бонэм Картер, Натали Дормер, Алисия Викандер, Марк Хэмилл, Джейсон Айзекс, Саймон Пегг и другие.

Премьера сериала The Dark Crystal: Age of Resistance / «Темный кристалл: Век Стойкости» на Netflix состоится 30 августа 2019 года.

Источник: Netflix