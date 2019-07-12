По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, все украинские онлайн-аптеки работают вне закона

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На территории Украины нет законных онлайн-аптек — ни какой-то отдельной онлайн-аптеки, ни целой сети. По закону, продажа лекарственных средств осуществляется только в физических аптеках, а не дистанционно или онлайн. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее словам, также не стоит заказывать лекарства по почте.

В Україні не існує законних онлайн-аптек — ні якоїсь окремої, ні цілої мережі. За законом, продавати лікарські засоби… Опубліковано Уляна Супрун Четвер, 11 липня 2019 р.

Помимо этого, в своем посте чиновница рассказала, что в последнее время участились случаи рекламирования в интернете дешевых «чудо-препаратов», якобы одобренных Минздравом Украины. По словам Ульяны Супрун, верить подобным заявлениям не стоит — таким образом мошенники просто пытаются незаконно продать незарегистрированный препарат и нажиться на здоровье украинцев (при этом жертвами мошенничества потенциально являются пенсионеры и люди преклонного возраста).

Как пишет и.о. министра здравоохранения, разоблачить преступников в этой ситуации можно с помощью нескольких простых источников, в частности, перечня зарегистрированных Минздравом препаратов, перечня лекарств, которые предоставляются больным в рамках программы «Доступні ліки», а также перечня лекарств, которые закупаются за средства налогоплательщиков и которые можно получить в больнице. Также можно проверить, имеет ли аптека лицензию.

Источник: Ульяна Супрун