Подтверждено Tom’s Hardware. Процессоры Intel лучше подходят для приготовления панкейков





Обозреватели достаточно известного «железного» онлайн-издания Tom’s Hardware провели очень необычное сравнение топовых HEDT-процессоров Intel и AMD. Оно заинтересует пользователей, которые при анонсе новых процессоров в первую очередь обращают внимание на показатель TDP и в шутку интересуются, насколько хорошо они походят для использования в качестве домашнего обогревателя или плиты для разогрева пищи. Собственно, журналисты решили проверить именно кухонный потенциал современных процессоров.

Для шуточного кулинарного поединка авторы взяли 18-ядерным Intel Core i9-9980XE и 32-ядерным AMD Threadripper 2990WX. Напомним, паспортные TDP этих моделей составляют 165 Вт и 250 Вт, но сейчас это условные показатели, поскольку реальные значения обычно ощутимо выше. Авторы решили жарить не яичницу, как можно было подумать, а панкейки.

Собрав два тестовых стенда (Intel Core i9-9980XE+MSI X299 XPower Gaming AC+GeForce GTX 1050 и Threadripper 2990WX+MSI MEG X 399+GeForce GTX 1050), авторы взялись жарить панкейки. Забегая вперед, эксперимент удался. Весь процесс они засняли на видео, желающие могут посмотреть его по ссылке источника (увы, возможности вставить его прямо сюда нет).

В итоге победителем вышел процессор Intel, которому потребовалось около 16 минут, чтобы пожарить панкейк. У процессора AMD на это ушло около 18 минут. На всякий случай стоит оговорить, что это шуточный эксперимент, так что не стоит воспринимать его всерьез (мало ли, сейчас начнутся споры о степени готовности панкейков).

Источник: Tom’s Hardware