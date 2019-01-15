Полиция Нью-Йорка закупила китайскую систему распознавания лиц Sky Net

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Китайская тотальная слежка шагнула за океан: полиция Нью-Йорка приобрела у государственной компании Hikvision технологию распознавания лиц, которая лежит в основе всекитайской системы Sky Net. Причем для оснащения системы безопасности правоохранителям понадобились как китайское ПО, так и китайское «железо». Точная сумма контракта не называется.

Департамент полиции Нью-Йорка официально не объясняет, почему предпочтение отдали китайским разработчикам. Однако газета SCMP, называя алгоритмы Hikvision «передовыми», полагает, что речь идет о нюансах работы системы. Предположительно, разработанные на Западе модели качественнее распознают лица людей европеоидной расы, нежели представителей меньшинств. Китайские же решения считаются в равной мере эффективными независимо от цвета кожи.

На это указывает, в частности, одно из знаковых мест, где развернули «американский Скайнет» — квартал River Park Towers в Бронксе. Там расположена крупнейшая в Нью-Йорке застройка социального жилья, где живут малоимущие семьи. С 1975 года River Park Towers стал известен как неблагополучный район, где уличные банды ведут войны за прибыльные точки для торговли наркотиками и где регулярно происходят поджоги.

При этом традиционными методами усиления полицейского патрулирования проблему решить не удалось: полиция столкнулась со шквалом критики — обвинениями в массовых обысках и немотивированных задержаниях чернокожих. Так что за дело взялась автоматическая и беспристрастная система.

Как сообщается, камеры с инфракрасной подсветкой были установлены на перекрестках, у входов в дома и на лестничных клетках. SCMP описывает минимум один случай задержания, когда опознанного системой распознавания лиц злоумышленника затем «вели» по всему зданию — и забрали в полицию. У нью-йоркского полицейского департамента есть прямой доступ к записям, уточняется в публикации.

Точные масштабы распространения китайской системы неясны. Однако со ссылкой на официальный документ Hikvision газета утверждает, что в Нью-Йорке китайские решения используются «в большом количестве».

Помимо беспристрастности, еще одной отличительной чертой китайских алгоритмов называют выдающиеся характеристики при низком освещении. Один из инженеров Hikvision даже заявил, что для опознания по лицу или походке достаточно «света нескольких звезд».

Напоследок отметим, что в самом Китае система Sky Net охватывает 170 млн камер, при этом к концу 2020 года их количество возрастет до 400 млн. Планируется, что в конечном итоге система позволит полиции КНР наблюдать за каждым вторым человеком в любом общественном пространстве.

Источники: hightech.plus, SCMP