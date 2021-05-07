Прогноз на выходные: местами возможны осадки в виде обломков китайской ракеты Long March 5B
На прошлой неделе Китай осуществил запуск тяжёлой ракеты Long March 5B, которая доставила на орбиту первый модуль новой космической станции. Выполнив свою миссию, ступень ракеты в ближайшие выходные должна снова войти в атмосферу, после чего упадёт на Землю. Проблема заключается в том, что сход объекта с орбиты будет неуправляемым, а остатки ракеты имеют длину около 30 метров и массу около 22 тонн. Так что падение такого объекта может представлять собой угрозу.
Однако аналитики успокаивают общественность и заявляют, что риск для людей «чрезвычайно низкий». С большой долей вероятности, вторая ступень ракеты упадёт в океан.
«Большая часть земли покрыта водой, поэтому риск практически отсутствует», — сказал основатель Space Safety Coalition и эксперт AGI Commercial Space Operations Operations Center Дэн Олтрогге.
По его словам, риск для населения хотя и не равен нулю, «но он намного меньше», если ракета направляется к океанам.
Космическое командование США, которое помогает отслеживать на орбите примерно 27 тыс. искусственных объектов космического мусора, следит за местоположением ступени ракеты Long March 5B, «но точную точку входа в атмосферу Земли невозможно определить вплоть до часов такого входа». При этом предполагается, что ракета вернётся в атмосферу в эту субботу, 8 мая.
Как правило, ступени ракеты не выходят на орбиту, а падают в океан (или возвращаются в заданную точку) вскоре после старта. Но ракета Long March 5B имеет уникальную конструкцию, которая позволяет первой ступени достичь низкой околоземной орбиты, чтобы вывести полезную нагрузку (22,5-тонный жилой модуль новой китайской космической станции) в заданную точку. Но после выполнения этой задачи корпус ракеты превратился в большой и тяжёлый неподконтрольный объект – его нельзя контролировать и нет возможности маневрировать ступенью. Сейчас ступень ракеты вращается вокруг Земли с наклонением орбиты 41,5 градуса от экватора. Таким образом, она проходит над большой полосой поверхности планеты – от Чили и Новой Зеландии на юге до Нью-Йорка и Мадрида на севере. Большая часть орбитальной полосы охватывает международные воды, но также и всю Африку, почти всю территорию Австралии, страны Азии и Латинской Америки. Несмотря на это, эксперты говорят о невысоких шансах на повторный вход в атмосферу в густонаселённый район. Орбитальная полоса не захватывает Украину.
По мере приближения момента входа в атмосферу остатков ракеты Long March 5B данные о вероятном месте падения будут уточняться.
Источник: The Verge