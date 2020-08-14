Психологический триллер «The Devil All the Time» / «Дьявол навсегда» с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном выйдет на Netflix 16 сентября 2020 года [трейлер]
Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер грядущего психологического триллера «The Devil All the Time» / «Дьявол навсегда» с впечатляющим актерским составом.
Главные роли сыграли Том Холланд («Человек-паук»), Роберт Паттинсон («Сумерки»), Себастиан Стэн («Зимний Солдат»), Билл Скарсгард («Оно»), Миа Васиковска («Алиса в Стране чудес»), Элайза Сканлен (Острые предметы), Гарри Меллинг («Гарри Поттер») и другие.
Фильм снят на основе одноименной книги 2011 года Дональда Рэя Поллока, сценаристом и режиссером выступил Антонио Кампос, а продюсером — известный актер Джейк Джилленхол. Сюжет содержит несколько отдельных линий различных персонажей среди которых ветеран Второй мировой войны, семейная пара серийных убийц, ложный проповедник и т.д, которых объединяет время (середина прошлого века) и место (Южный Огайо и Западная Вирджиния).
Премьера фильма «The Devil All the Time» / «Дьявол навсегда» состоится на платформе Netflix уже 16 сентября 2020 года.
Источник: Variety