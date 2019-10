Разработчики Death Stranding: игра выйдет на PC летом 2020 года

Студия-разработчик Kojima Productions в преддверии эксклюзивного выхода одной из самых ожидаемых игр года Death Stranding на консоли PlayStation 4 неожиданно для всех объявила о том, что игра впоследствии выйдет и на персональных компьютерах. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте игроделов.

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!

DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!

Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1X

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) October 28, 2019