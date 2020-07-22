Разработчики Monument Valley представили новую игру Alba: a Wildlife Adventure об исследовании дикой природы средиземноморского острова [тизер]

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Геймстудия Ustwo Games, известная по необычным играм Monument Valley, анонсировала новый проект «Alba: a Wildlife Adventure» и опубликовала первый тизер. Казуальная игра с ярким дизайном будет доступна на всех популярных платформах Apple, включая iOS, MacOS и tvOS, а также на ПК и консолях.

В игре мы будем следить за юной экоактивисткой Гретой Альбой, которая приехала в гости к дедушке и бабушке на остров в Средиземном море. Девочка предвкушает мирное исследование природы вместе с подругой Инес, однако в процессе выясняется, что животному миру острова угрожает опасность и только активистке по плечу спасти его.

У игры Alba: a Wildlife Adventure уже появилась страница в Steam, где указана ориентировочная дата релиза — зима 2020/2021 года.

Источник: Engadget