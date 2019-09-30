Режиссером сериала об Оби-Ване Кеноби с Юэном Макгрегором назначили Дебору Чоу, которая работала над «Мандалорцем», «Мистером Роботом», «Джессикой Джонс» и т.д.

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Неназванный пока сериал об Оби-Ване Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли для стриминговой платформы Disney+ снимет Дебора Чоу, которая уже работала со вселенной.

В частности, она срежиссировала несколько серий «Мандалорца» от Джона Фавро, так что имеет не только соответствующий опыт, но и общее видение новой волны сериального контента Star Wars. Ранее Дебора работала над такими популярными сериалами, как «Мистер Робот», «Джессика Джонс», «Американские боги», «Лучше звоните Солу» и т.д.

«Мы искали режиссера, способного передать как спокойную решимость, так и богатую мистику натуры Оби-Вана, знакомого всем фанатам по саге Star Wars. Основываясь на ее феноменальной работе по развитию наших персонажей в сериале «Мандалорец», я абсолютно уверена, что именно Дебора — наиболее подходящий режиссер, чтобы рассказать эту историю» — прокомментировала назначение президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Сценарий к сериалу напишет Хуссейн Амини (номинировался на Оскар за сценарий к фильму «Крылья голубки»), при этом Чоу, Амини и Макгрегор выступят исполнительными продюсерами сериала вместе с Кэтлин Кеннеди, Трэйси Сиуорд (The Queen) и Джоном Шварцем (Rogue One: A Star Wars Story).

Напомним, что первые слухи о фильме-приквеле или сериале о судьбе Оби-Вана Кеноби после завершения событий фильма «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005) ходили довольно давно. В середине августа текущего года инсайдеры сообщили, что Lucasfilm окончательно определился с форматом контента (сериал для Disney+), а в конце об этом было объявлено официально.

Таким образом, в данный момент для стриминговой платформы создаются три сериала: The Mandalorian / «Мандалорец» от Джона Фавро о наемном убийце (временной промежуток — после завершения оригинальной трилогии «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» и падения Империи); неназванный сериал о герое Кассиана Андора из фильма Rogue One: A Star Wars Story / «Изгой-один. Звездные войны: Истории» (временной промежуток — до вышеупомянотго фильма) и сериал об Оби-Ване Кеноби с Юэном Макгрегором.

Источник: Star Wars