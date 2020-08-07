Роберт Дауни-младший и его студия Team Downey снимут драматический сериал о полицейском расследовании The Sting для сервиса Apple TV+





Всего пару дней назад мы написали о том, что Леонардо Ди Каприо снимает фильмы и сериалы для стримингового сервиса Apple TV+, а теперь стало известно об аналогичной работе еще одной голливудской звезды — Роберта Дауни-младшего. Актер, его жена Сьюзан Дауни и студия Team Downey снимут полицейскую драму, основанную на статье канадского писателя Майкла Листы The Sting.

По сюжету статьи, основанной на реальных событиях, канадский детектив, разочарованный в жизни и карьере, берется за старое нераскрытое дело, чтобы вернуть себе веру в людей и систему правосудия. Однако по ходу дела оказывается, что оно не просто так пролежало без движения несколько лет — в ситуацию вмешиваются заинтересованные лица и полицейские под прикрытием, которые пытаются помешать главному герою добраться до истины.

Автор исходного материала Майкл Листа выступает сопродюсером сериала, на роль шоураннера и исполнительного продюсера назначили Адама Р. Перлмана («Billions», «The Good Wife», «The Newsroom»). Супруги Дауни и студия Team Downey выступят продюсерами, вдобавок сам Роберт Дауни-младший сыграет одну из ролей второго плана.

Отметим, что в данный момент компания Team Downey продюсирует сериал Perry Mason / «Перри Мейсон» для канала HBO (причем достаточно успешно — его уже продлили на второй сезон), а также работает над новым фантастическим сериалом Sweet Tooth для сервиса Netflix.

Источник: Variety