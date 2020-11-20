Роберт Родригес снял для Netflix супергеройскую фантастику We Can Be Heroes / «Мы можем быть героями» в стиле «Детей шпионов» (тизер-трейлер)





Роберт Родригес, в чьей карьере были и взрослые («От заката до рассвета», «Город грехов») и детские («Приключения Шаркбоя и Лавы», «Дети шпионов») фильмы, решил снять очередной супергеройский фильм для подростков. Несмотря на откровенно детскую направленность, фильм будет интересно посмотреть и взрослым, благодаря участию Педро Паскаля («Мандалорец»), Приянки Чопры («Куантико»), Кристиана Слейтера («Настоящая любовь») и др.

По сюжету злобные инопланетяне похищают лучших супергероев Земли, однако их дети решают объединить свои силы (и суперспособности), чтобы спасти своих родителей и защитить родную планету. Интересно, что в фильме появятся повзрослевшие Шаркбой и Лавагел из одноименного фильма Родригеса, при этом роль супергероини играет все та же Тейлор Дули, а вот мальчика-акулу сыграл Джеффри Дж. Дашнау, а не «оригинальный» Тейлор Лотнер («Сумерки»).

Премьера фильма We Can Be Heroes / «Мы можем быть героями» состоится 1 января 2021 года на стриминговой платформе Netflix, так что у вас будет отличный шанс посмотреть его вместе с детьми.

Источник: Polygon