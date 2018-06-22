Создатели Burnout анонсировали выход двух новых гоночных аркад Danger Zone 2 и Dangerous Driving с упором на аварии и разрушение автомобилей

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Геймстудия Three Fields Entertainment, основанная создателями незабвенной серии Burnout, анонсировала выход сразу двух игр в привычном для них стиле — Danger Zone 2 и Dangerous Driving. Если вы вдруг не в курсе, то основной упор в аркадных гонках Burnout сделан на красочных разрушениях и взрывах автомобилей игрового окружения.

Игра Danger Zone 2 станет продолжением выпущенной в прошлом году аркады Danger Zone, которая позволяла испытать свою жажду разрушений на специальном испытательном полигоне. Фанаты серии Burnout наверняка в курсе, что вся игра была построена на одном ее режиме Crash Mode.

Danger Zone (2017)

Во второй части разработчики обещают выпустить игроков с закрытого полигона на дороги общего пользования, что должно увеличить градус веселья. Особое внимание обещают улучшению водительского опыта, включая дрифтинг и ускорение. Также в Danger Zone 2 появится еще больше новых автомобилей, разрушаемых объектов и ярких аварий. Игра содержит 26 уровней на 17 локациях в США, Канаде и Великобритании.

Danger Zone 2 (2018)

В свою очередь Dangerous Driving представляет собой аркадный симулятор гонок на выживание на закрытых треках, в котором игроку предстоит «ускоряться, толкаться, разрушать и попадать в самые масштабные аварии, которые когда-либо бывали в компьютерных играх».

Игра Danger Zone 2 выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC 13 июля текущего года по цене $19,99. Второй проект Dangerous Driving пока получил только ориентировочную дату релиза зимой 2018 года и те же платформы PlayStation4, Xbox One и PC.

Источник: Three Fields Entertainment