Создатели «Ведьмака» от Netflix показали, как снимались экшн-сцены
Люси Унгер, которая координировала трюки при производстве сериала «Ведьмак» от Netflix, опубликовала ролик, на котором запечатлен процесс съемок экшн-сцен. Саму Унгер можно увидеть на 32 секунде видео: она стоит в кадре с громкоговорителем.
Судя по ролику, сцены со взрывами, падениями, драками и даже сожжением создавались при помощи актеров и каскадеров, а не компьютерной графики.
При этом Унгер добавила, что моменты из ролика — это только четверть работы, проделанной съемочной группой сериала.
Напоследок отметим, что собственные записи со съемок «Ведьмака» опубликовали также актер Амит Шах, который сыграл сильвана Торкве, и каскадер Габор Перей, выложивший видео с тренировочным боем Кагыра и допплера.
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Источник: DTF