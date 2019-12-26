Создатели «Ведьмака» от Netflix показали, как снимались экшн-сцены

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Люси Унгер, которая координировала трюки при производстве сериала «Ведьмак» от Netflix, опубликовала ролик, на котором запечатлен процесс съемок экшн-сцен. Саму Унгер можно увидеть на 32 секунде видео: она стоит в кадре с громкоговорителем.

Судя по ролику, сцены со взрывами, падениями, драками и даже сожжением создавались при помощи актеров и каскадеров, а не компьютерной графики.

При этом Унгер добавила, что моменты из ролика — это только четверть работы, проделанной съемочной группой сериала.

Напоследок отметим, что собственные записи со съемок «Ведьмака» опубликовали также актер Амит Шах, который сыграл сильвана Торкве, и каскадер Габор Перей, выложивший видео с тренировочным боем Кагыра и допплера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Amit Shah (@theonlyamitshah) 22 Дек 2019 в 3:47 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gábor Perei (@stuntgabor) 23 Дек 2019 в 11:10 PST

Источник: DTF