Стартап Caper представил умную тележку, призванную заменить кассы в супермаркетах

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Американский стартап Caper представил умную тележку для использования в супермаркетах. Предположительно, устройство позволит практически полностью отказаться от традиционных касс. В качестве пилотного эксперимента тележки Caper уже используются в двух нью-йоркских магазинах.

Как сообщается, инновационная тележка оснащена камерой, способной распознать штрих-код, датчиками, регистрирующими попадание объекта в корзину, весами, позволяющими брать продукты на развес без дополнительного взвешивания, а также сенсорным экраном и терминалом.

Принцип пользования устройством довольно прост: взяв продукт с полки, покупателю необходимо его «пробить», поднеся к камере штрих-код. При этом в перспективе инженеры намерены задействовать технологию распознавания изображений, которая при помощи камер сможет самостоятельно пробивать продукты, когда они попадают в тележку.

После того, как покупатель пробил товар и положил его в корзину, оный появляется в списке, который отображается на сенсорном экране. Также на дисплее демонстрируются специальные предложения и скидки супермаркета. В дальнейшем систему рекомендаций планируется расширить: тележка научится показывать клиентам товары, которые могут дополнить то, что они уже взяли. Помимо этого, по запросу покупателя она сможет отобразить на интерактивной карте магазина местоположение того или иного продукта.

Оплатить покупки предлагается на выходе из супермаркета посредством установленного на тележке банковского терминала.

Стартап утверждает, что использование умных тележек увеличивает количество приобретаемых покупателями товаров на 18%. До конца 2019 года Caper намерены поставить свои тележки в еще 150 супермаркетов, также за этот срок разработчики планируют доработать и внедрить технологию автоматического распознавания положенных в тележку продуктов.

Источник: N+1