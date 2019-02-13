Стартап Smallhold адаптировал вертикальные фермы под выращивание грибов

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Гидропонные фабрики растений уже стали мейнстримом. Новый тренд на рынке — футуристичные вертикальные грибные фермы. Технология позволяет вырастить партию вешенок прямо на территории ресторана или супермаркета.

В лучах светодиодов

Свежая партия вешенок созревает за застекленной дверцей многоярусной «мини-фермы». Причудливую форму грибов подсвечивают голубые светодиоды. На грибной микрофабрике в Нью-Йорке готовый продукт созревает всего за семь дней и сразу же отправляется на полку магазина или кухню ближайшего ресторана.

Фермой владеет американский стартап Smallhold, основанный в 2015 году. Компания самостоятельно производит субстрат на основе опилок, в который «внедряют» мицелий — вегетативное тело грибов, из которого вырастают вешенки. По такому же принципу продукт выращивают по всему миру, однако большинство производителей пока использует старинные аналоговые методы.

Бруклинский стартап автоматизирует часть процессов. Системы климат-контроля самостоятельно регулируют атмосферу в застекленных камерах, а умные датчики и камеры непрерывно отслеживают температуру, уровень влажности и CO 2 и следят за ростом грибов. В общей сложности ПО Smallhold отслеживает 30 млн единиц данных и настраивает параметры выращивания таким образом, чтобы получить повышенный урожай.

Как и на фабриках растений, на фермах стартапа грибы всходят не с нуля — в камеру помещают проросший мицелий. После этого он дозревает под светом LED-ламп.

Умная сеть датчиков позволяет с точностью рассчитать, сколько килограммов созревшего продукта получится на выходе. В неделю многоярусная мини-ферма, в зависимости от заполненности, обычно производит 18-50 кг грибов.

Без вреда для окружающей среды

Стартап выращивает не только вешенки, но и грибы других сортов, в частности, шиитаке, ежовик гребенчатый и полевку цилиндрическую. На их производство уходит на 96% меньше воды и электричества. При этом ферма производит в 40 раз больше продукции, чем обычно, в расчете на квадратный фут.

Остаточный субстрат Smallhold не выбрасывает — его отдают местным компаниям, которые производят компост. В целом компания затрачивает минимум ресурсов на логистику — время уходит только на транспортировку субстрата (которому, в отличие от готовой продукции, не нужны ни поддерживающие системы климат-контроля, ни специальные упаковки).

Городские фермы — один из способов бороться с колоссальным количеством пищевых отходов, производимых человеком. По данным The Guardian, из-за ошибок, допущенных в процессе выращивания, сбора, упаковки, хранения либо транспортировки, в США на свалку отправляется до 50% всех продуктов питания.



Источник: hightech.plus