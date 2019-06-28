Стартап Starsky Robotics начал испытывать свои полуавтономные телеуправляемые грузовики на дорогах общего пользования без страховочного водителя за рулем

Стартап Starsky Robotics объявил о начале испытаний своих автономных тягачей на дорогах общего пользователя без страховочного водителя за рулем. Пробный заезд уже состоялся: 18-колесная фура производства Volvo, оснащенная системой автономного и теле- управления, успешно преодолела 15 км по общественному шоссе штата Флориды.

Впрочем, хотя в кабине людей действительно не было, инженеры следили за поведением фуры удаленно и в сложных ситуациях брали управление на себя при помощи фирменной системы телеуправления, визуально напоминающей продвинутый игровой руль: так, помощь робогрузовику понадобилась при заезде и выезде с шоссе, парковке по прибытию, а также в процессе прохождения смотровой площадки. На самой же трассе транспортное средство в автономном режиме не только успешно поддерживало скорость 88 км/ч, но и несколько раз сменило полосу движения.

«Большинство других участников дорожного движения даже не поняли, что рядом с ними движется самоуправляемый грузовик — настолько уверенно автопилот чувствует себя на дороге», — заявили инженеры.

Через пару месяцев Starsky Robotics обещает ускорить темпы тестирования и расширить свой автопарк до 25 робофур (на сегодняшний день их три). Свой первый коммерческий беспилотный рейс стартап намерен выполнить до конца 2020 года.

По словам главы компании Стефана Сельц-Аксмахера, благодаря использованию полуавтономных грузовиков и систем телеуправления один специально обученный водитель-оператор сможет обслуживать и отслеживать движение от 10 до 30 грузовиков одновременно. В перспективе это увеличит оборот индустрии грузовых автоперевозок на внушительные $676 млрд, несмотря на серьезный дефицит водителей (в одних только США уже сейчас не хватает 50 000 дальнобойщиков, и в ближайшие несколько лет эта цифра, по прогнозам аналитиков, удвоится). Еще один плюс такого подхода: водители-дальнобойщики будут иметь фиксированное место работы и по завершению рабочего дня им больше не придется ночевать в отелях или грузовиках (сей фактор ныне отталкивает от работы дальнобойщиком молодежь). Также системы телеуправления позволят проектировать грузовики с более аэродинамичными и гораздо меньшими по размеру кабинами, что снизит вес фур и повысит эффективность расхода топлива.

«В Starsky Robotics мы применяем качественно другой подход к автоматизации и безопасности, — говорит он. — Мы не строим полностью автономные грузовики, предназначенные для работы безо всякого вмешательства человека или полагающиеся исключительно на компьютеры во всех решениях во время поездки. Мы знаем, что сегодня люди лучше справляются со многими нюансами вождения, чем даже самые продвинутые компьютерные системы, поэтому используем удаленных пилотов, которые помогают нашим грузовикам преодолевать затруднительные ситуации».

На данном видео можно в деталях рассмотреть используемую Starsky Robotics систему телеуправления.

Источник: hightech.plus