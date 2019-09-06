Стартап Vehicle Redesign анонсировал электрическое аэротакси для VIP-перевозок NeoXcraft XP2

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Британский стартап Vehicle Redesign (он же VRCO) занялся сборкой первого летного прототипа электрического летательного аппарата NeoXcraft XP2 с вертикальными взлетом и посадкой, который планируется использовать в качестве аэротакси для VIP-перевозок. Как пишет Flightglobal, первый полет аппарата запланирован на 2020 год.

Согласно заявлению Vehicle Redesign, в разработке аэротакси принимает участие «известный производитель люксовых автомобилей», название которого планируется раскрыть в ближайшее время. Этот производитель отвечает за разработку салона летательного аппарата.

NeoXcraft XP2 планируется выполнить по схеме конвертоплана — он получит четыре поворотных электровентилятора с соосными контрвращающимися воздушными винтами. Каждый винт будет приводиться в движение отдельным электромотором мощностью 30 киловатт. Согласно проекту, дальность полета аппарата на одном заряде аккумуляторов составит 230 километров; продолжительность нахождения в воздухе составит около 50 минут.

Перспективное аэротакси сможет выполнять полеты на скорости 250 километров в час на высоте до 610 метров. Корпус NeoXcraft XP2 будет выполнен из углепластика с добавлением графена. Разработчики утверждают, что этот композиционный материал получился более легким, чем обычные композиты на основе углеволокна.

Аэротакси будет оборудовано аварийной парашютной системой на случай отказа электровентиляторов. Стоимость аппарат составит 2 миллиона фунтов стерлингов (около 2,4 миллиона долларов). В Vehicle Redesign утверждают, что уже ведут переговоры о поставках NeoXcraft операторам на Бермудах, в Японии, ОАЭ, Монако и Саудовской Аравии.

Параллельно со сборкой полноценного летного образца нового аэротакси британский стартап также собирает два уменьшенных летных прототипа, выполненных в масштабе 1:2 и 1:4. Эти летательные аппараты будут использоваться для первичных летных испытаний и отработки систем. Завершить разработку NeoXcraft XP2 и начать поставки серийных аэротакси планируется в 2022 году.

Источник: N+1