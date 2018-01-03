Steam назвал “Лучшие игры за 2017 год” в категориях самые продаваемые, новинки, VR-игры, проекты в раннем доступе и лидеры по количеству игроков

Уже после наступления Нового года команда Steam решила представить рейтинг лучших игр за 2017 год. При этом сервис не стал ограничивать себя одной категорией (как в прошлом году) и составил сразу пять списков победителей, включая лидеров продаж, лучшие новинки, VR-игры, наиболее популярные игры, вышедшие из раннего доступа, а также игры с максимальным одновременным числом игроков.

Отметим, что размер выручки от игр в каждом списке не указывается, однако лидеры продаж разбиты на четыре категории, чтобы дать представление об их сравнительном успехе: “Платина” – с 1 по 12 место, “Золото” – с 13 по 24 место, “Серебро” – с 25 по 40 место, “Бронза” – с 41 по 100 место.

В категории “Лидеры продаж” присутствуют игры, выручившие больше всего денег в 2017 году. При этом были учтены все виды выручки: продажи игр, внутриигровые покупки, а также продажи дополнительного контента. Именно поэтому, как и в прошлом году, список включает как бесплатные, так и премиальные игры, включая PlayerUnknown’s Battlegrounds, The Witcher 3: Wild Hunt, Grand Theft Auto V и другие (полный список):

В категорию лучших новинок попали самые продаваемые игры, выпущенные в 2017 году. При этом была использована не совсем типичная модель оценки. Дело в том, что если бы учитывалась только общая выручка, которую игры получили в течение года, в списке оказалось бы больше игр, выпущенных в начале года. Чтобы скомпенсировать это, можно было бы учитывать среднедневную выручку. Однако при таком подходе больший вес получили бы игры, выпущенные в конце года, поскольку продажи первой недели, как правило, превышают продажи последующих недель и месяцев.

В конечном счёте Steam не стал применять единый подход к новым играм, а просто взял игры из всех списков и разделил их по месяцам выпуска. В результате получился список игр, выпущенных в каждом месяце 2017 года, которые достигли ощутимого коммерческого успеха. Самые успешные игры января отобраны в большей степени благодаря общим продажам, в то время как игры, выпущенные позже, отбирались исходя из продаж первой недели после выпуска и среднедневной выручки. Интересно, что даже в этом случае указанные выше метрики недостаточно учитывают бесплатные игры, выручка которых растёт со временем, а не достигает своего пика при выпуске, в отличие от премиальных игр.

В итоге, список лучших новинок 2017 года избранных месяцев выглядит так, полный список доступен по следующей ссылке:

На платформе Steam в 2017 году вышло более 1000 новых игр для виртуальной реальности, включая такие проекты, как Fallout 4 VR, SUPERHOT VR и Rick and Morty: Virtual Rick-ality. По мере роста владельцев шлемов виртуальной реальности неплохо продавались и прошлогодние продукты, включая Arizona Sunshine, RAW DATA и Job Simulator.

В итоге, лучшие игры виртуальной реальности 2017 года на Steam выглядят следующим образом (полный список):

В число игр, вышедших из программы раннего доступа в 2017 году, вошли такие заметные проекты, как PlayerUnknown’s Battlegrounds, Oxygen Not Included, Northgard, Dead Cells и Blackwake.

Полный список самых продаваемых игр, вышедших в 2017 году из раннего доступа, выглядит следующим образом:

И, наконец, последним рейтингом стал список игр с максимальным одновременным числом игроков, который позволяет оценить, на какие игры пользователи тратили время в сравнении с теми играми, на которые они тратили деньги. В список попали 107 игр, в которые в 2017 году играли более 15 000 пользователей одновременно, при этом было исключено несколько продуктов, раздачи которых приводили к резким краткосрочным скачкам числа игроков.

В итоге в списках самых продаваемых и самых популярных игр получилось множество совпадений (если быть точным, то 71 игра оказалась в обоих списках). К примеру, более 100 тыс. игроков одновременно регулярно собирали такие игры, как H1Z1, PayDay 2, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Dota 2, Grand Theft Auto V, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, ARK: Survival Evolved, Warframe и Counter-Strike: Global Offensive.

Список самых популярных игр с максимальным одновременным числом игроков выглядит так:

Напомним, что позднее на этой неделе будут объявлены победители второй ежегодной премии Steam, в данный момент голосование в оставшихся категориях продолжается.

Источник: Steam