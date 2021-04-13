Steam проведе розпродаж «Відкритий світ» 27–31 травня, в ньому братимуть участь ігри про виживання та відкритий світ





Сервіс Steam оголосив розпродаж «Відкритий світ», присвячений іграм із механікою відкритого світу. На розпродажі, що пройде з 27 по 31 травня 2021 року, буде представлено багато піджанрів і стилів ігор із відкритим світом, а також проводитимуться трансляції наживо ігор Steam, що візьмуть у ньому участь.

У розпродажу приймуть участь ігри, що мають позначки «Відкритий світ» / Open World або «Виживання у відкритому світі» / Open World Survival Craft.

Щоб зареєструвати свою гру на цю подію, розробники мають заповнити відповідну форму та встановити знижку на свою гру (виняток — ігри з вільним доступом).

Зазначимо, що однією з найпопулярніших ігор даного жанру в даний момент є Valheim.

Джерело: Steam