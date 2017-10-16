Стив Возняк намерен открыть IT-институт, который защитит людей от потери работы в эпоху роботизации

Как сообщается, в Америке существуют сотни, если не тысячи, курсов программирования. В том числе есть давно зарекомендовавшие себя приложения, позволяющие получать IT-специальности на дому с помощью онлайн-курсов, — например, сервис Udacity, основанный еще в 2012 году и насчитывающий на сегодня 1,5 млн пользователей.

Но Стив Возняк не боится конкуренции. Его Woz U будет совмещать приложение, продающее онлайн-курсы по информатике, с сетью офлайновых школ.

«Люди часто боятся выбирать профессии, связанные с технологиями, поскольку боятся, что они не смогут их освоить, — заявил Возняк. — Но я знаю, что они могут, и я хочу показать им, как это сделать».

Возняк хочет поставить на поток выпуск специалистов по компьютерным наукам, компьютерной поддержке и созданию ПО. По его мнению, эти знания должны защитить людей от потери работы в эпоху роботизации. Позже будут добавлены такие специализации, как анализ больших данных и кибербезопасность. Также в Woz U намерены обучать студентов правильно составлять резюме, оформлять портфолио и проходить типичные тесты при приеме на работу, что, как предполагается, сделает их готовыми к карьерному росту.

Сооснователь Apple уверяет, что выпускники его «института» будут более конкурентоспособны на рынке труда даже по сравнению с обладателями традиционных университетских дипломов в области IT. До сих пор выпускники разнообразных школ программирования и онлайн-курсов этим похвастаться не могли. Хуже того, в крупных IT-компаниях их вообще не рассматривают в качестве серьезных претендентов на занятие каких-либо должностей.

Возняк собирается использовать свои связи в бизнесе для подготовки из самых обычных людей IT-специалистов высокого уровня фактически по прямому заказу крупных работодателей. В том числе Woz U будет готовить и будущих IT-предпринимателей. Школа-акселератор расположится в Аризоне. Еще 30 офлайн-школ должны открыться по всем Штатам.